 بالصورة.. ليونيل ميسي يدعم ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026 ﻿
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بالصورة.. ليونيل ميسي يدعم ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 09:25 بالصورة.. ليونيل ميسي يدعم ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026 | سبور
بالصورة.. ليونيل ميسي يدعم ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026
بعد ساعات من ظهور نجم الكرة الإسبانية ''إنييستا'' رفقة شاب مغربي بمقطع فيديو، أعلن خلاله عن دعمه لترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026، ظهر الشاب المغربي في صورة أخرى رفقة أفضل لاعب بالعالم، ويتعلق الأمر

"شوف تيفي"

بعد ساعات من ظهور نجم الكرة الإسبانية "إنييستا" رفقة شاب مغربي بمقطع فيديو، أعلن خلاله عن دعمه لترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026، ظهر الشاب المغربي في صورة أخرى رفقة أفضل لاعب بالعالم، ويتعلق الأمر بلاعب فريق برشلونة ليونيل ميسي.

وعبر المغاربة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الكبير بالصورة، وبالدعم المقدم من طرف الأرجنتيني ليونيل ميسي للمغرب الذي ينافس الملف الأمريكي الثلاثي على تنظيم مونديال 2026.

وظهر الشاب المغربي، بمقطع فيديو، أمس الثلاثاء، وهو يكشف عن عزمه اللقاء بالعديد من نجوم الكرة بالعالم ومن بينهم ليونيل ميسي والكاميروني "إيتو" من أجل الترويج للملف المغربي الخاص بمونديال 2026.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مونديال روسيا كأس العالم الكرة الإسبانية

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