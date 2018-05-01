قطرات مطرية و زخات رعدية بهذه المناطق اليوم الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة بالسهول الشمالية -الغربية مع نزول قطرات مطرية متفرقة خصوصا خلال الصباح.

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة بالسهول الشمالية -الغربية مع نزول قطرات مطرية متفرقة خصوصا خلال الصباح.

كما سيلاحظ خلال الظهيرة تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس والريف والسهول الواقعة غرب الأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الأطلسية الوسطى وشمال السواحل الجنوبية، وستكون مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة أو أمطار ضعيفة ومتفرقة. وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي فوق الشمال، ومن القطاع الشمالي فوق المنطقة الشرقية، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية فوق الأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و17 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، والسهول الداخلية، وما بين 14 و20 درجة بأقصى الجنوب وبالجنوب الشرقي للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بهضاب الفوسفاط، ووالماس ، وما بين 20 و26 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية الغربية والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.