 حصري ...الكوبل الشهير ''كلثومة والركراكي'' يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو.. الشاب المغربي إلتقى بميسي من أجل دعم المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | بووز

مثير وبالفيديو.. الشاب المغربي إلتقى بميسي من أجل دعم المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

قطرات مطرية و زخات رعدية بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

قطرات مطرية و زخات رعدية بهذه المناطق اليوم الأربعاء

حصري ...الكوبل الشهير كلثومة والركراكي يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة | مجتمع

حصري ...الكوبل الشهير ''كلثومة والركراكي'' يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة

المندوبية العامة لإدارة السجون تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017 | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017

بعد إعلان اعتزاله عالم الويب.. شوفو شنو دارو الفيسبوكيين على قبل أمين رغيب باش يتراجع على قراره | نت 2.0

بعد إعلان اعتزاله عالم الويب.. شوفو شنو دارو الفيسبوكيين على قبل أمين رغيب باش يتراجع على قراره

فيديو حصري.. هذه هي الحافلة لي مشات فيها بعثة النسور إلى العرائش‎ | بووز

فيديو حصري.. هذه هي الحافلة لي مشات فيها بعثة النسور إلى العرائش‎

بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء | مجتمع

بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء

فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة | بوليتيك

فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة

وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة | ثقافة و فنون

وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة

مقاطعون ولكن...!

حصري ...الكوبل الشهير ''كلثومة والركراكي'' يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 09:01 حصري ...الكوبل الشهير كلثومة والركراكي يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة | مجتمع
حصري ...الكوبل الشهير ''كلثومة والركراكي'' يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة
توجه صباح اليوم الكوبل المثير للجدل ''مي كلثومة'' و ''محمد الركراكي'' إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، بعدما تم منحهما فرصة تحقيق حلمهما خلال حفل ملكة جمال الأمازيغ 2018 قبل ثلاثة أشهر بأكادير من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

توجه صباح اليوم الكوبل المثير للجدل ''مي كلثومة'' و ''محمد الركراكي'' إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، بعدما تم منحهما فرصة تحقيق حلمهما خلال حفل ملكة جمال الأمازيغ 2018 قبل ثلاثة أشهر بأكادير من طرف جمعية ''إشراقة أمل''.

وكشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الكوبل الشهير غادر صباح اليوم مطار أكادير المسيرة صوب الديار السعودية، وكله أمل وفرح، بعدما كانوا يمنون النفس بزيارة الكعبة، وتحقيق حلم لطالما روادهما معا، وهو ما تم تحقيقه لهما من خلال إلتفاتة جمعية ''إشراقة أمل'' الراعي الرسمي لحفل ملكة جمال الأمازيغ التي توجتهما بعمرة ذهبية بعد أيام قليلة من زواجهما المثير للجدل.

يذكر أن كلثومة عقدت قرانها بزوجها ''الركراكي'' بدار العجزة بأيت ملول الذي كان نزيلا فيها وقصدت دار العجزة، بعدما أحست بالوحدانية ووقع اختيارها على الراكراكي كشريك للحياة الذي ولج دار العجزة إثر تخلي عائلته عنه، وعقد قرانهما، وأقاما حفل زفاف بمساعدة مجموعة من الجمعيات الخيرية، ليتفاجأ بعد مرور أيام بتسرب صور زواجهما، وتداولهما على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبحت قصة ''كلثومة والركراكي'' حديث الألسن، وأثارت موجة من ردود الفعل المتباينة، خصوصا وأنهما طاعنين في السن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير مناسك العمرة الكوبل الشهير كلثومة الراكراكي الديار المقدسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قطرات مطرية و زخات رعدية بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

قطرات مطرية و زخات رعدية بهذه المناطق اليوم الأربعاء

بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء | مجتمع

بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء

بالفيديو..بعد التساقطات المطرية: المياه دخلات لديور الناس بخريبكة | مجتمع

بالفيديو..بعد التساقطات المطرية: المياه دخلات لديور الناس بخريبكة

غريب: عائلة بوعشرين ترفع دعوى قضائية بأمريكا ضد أحمد الشرعي وزيان يصرخ في الندوة لهذا السبب | مجتمع

غريب: عائلة بوعشرين ترفع دعوى قضائية بأمريكا ضد أحمد الشرعي وزيان يصرخ في الندوة لهذا السبب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 ماي 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 6 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 ماي 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 09 ماي 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 09 ماي 2018

اللاعب الودادي السابق رضوان العلالي يُشارك جمهور الوداد احتفالات ذكرى تأسيس الفريق الأحمر بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

اللاعب الودادي السابق رضوان العلالي يُشارك جمهور الوداد احتفالات ذكرى تأسيس الفريق الأحمر بالدارالبيضاء

أب محكور يتهم قايد الخيايطة بالتسبب في عاهة مستديمة لابنته الطفلة..هجم علينا فالدار و ضرب بنتي لعينيها مبقاتش كتشوف..كنوجه ندائي للملك يشوف من حالي | خارج البلاطو

أب محكور يتهم قايد الخيايطة بالتسبب في عاهة مستديمة لابنته الطفلة..هجم علينا فالدار و ضرب بنتي لعينيها مبقاتش كتشوف..كنوجه ندائي للملك يشوف من حالي

﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو.. الشاب المغربي إلتقى بميسي من أجل دعم المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | بووز
منذ 41 دقيقة

مثير وبالفيديو.. الشاب المغربي إلتقى بميسي من أجل دعم المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

قطرات مطرية و زخات رعدية بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

قطرات مطرية و زخات رعدية بهذه المناطق اليوم الأربعاء

حصري ...الكوبل الشهير كلثومة والركراكي يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة | مجتمع

حصري ...الكوبل الشهير ''كلثومة والركراكي'' يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة

المندوبية العامة لإدارة السجون تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017 | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.