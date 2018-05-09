حصري ...الكوبل الشهير ''كلثومة والركراكي'' يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة ﻿

توجه صباح اليوم الكوبل المثير للجدل ''مي كلثومة'' و ''محمد الركراكي'' إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، بعدما تم منحهما فرصة تحقيق حلمهما خلال حفل ملكة جمال الأمازيغ 2018 قبل ثلاثة أشهر بأكادير من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

توجه صباح اليوم الكوبل المثير للجدل ''مي كلثومة'' و ''محمد الركراكي'' إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، بعدما تم منحهما فرصة تحقيق حلمهما خلال حفل ملكة جمال الأمازيغ 2018 قبل ثلاثة أشهر بأكادير من طرف جمعية ''إشراقة أمل''.

وكشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الكوبل الشهير غادر صباح اليوم مطار أكادير المسيرة صوب الديار السعودية، وكله أمل وفرح، بعدما كانوا يمنون النفس بزيارة الكعبة، وتحقيق حلم لطالما روادهما معا، وهو ما تم تحقيقه لهما من خلال إلتفاتة جمعية ''إشراقة أمل'' الراعي الرسمي لحفل ملكة جمال الأمازيغ التي توجتهما بعمرة ذهبية بعد أيام قليلة من زواجهما المثير للجدل.

يذكر أن كلثومة عقدت قرانها بزوجها ''الركراكي'' بدار العجزة بأيت ملول الذي كان نزيلا فيها وقصدت دار العجزة، بعدما أحست بالوحدانية ووقع اختيارها على الراكراكي كشريك للحياة الذي ولج دار العجزة إثر تخلي عائلته عنه، وعقد قرانهما، وأقاما حفل زفاف بمساعدة مجموعة من الجمعيات الخيرية، ليتفاجأ بعد مرور أيام بتسرب صور زواجهما، وتداولهما على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبحت قصة ''كلثومة والركراكي'' حديث الألسن، وأثارت موجة من ردود الفعل المتباينة، خصوصا وأنهما طاعنين في السن.