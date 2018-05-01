بعد إعلان اعتزاله عالم الويب.. شوفو شنو دارو الفيسبوكيين على قبل أمين رغيب باش يتراجع على قراره ﻿

بعدما أعلن المدون المغربي، أمين رغيب، اعتزاله ميدان الويب يوم أمس الإثنين بسبب الضغوطات التي تعرض لها من قِبل مجهولين، حسب أقواله ، أقدم مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على إطلاق

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بعدما أعلن المدون المغربي، أمين رغيب، اعتزاله ميدان الويب يوم أمس الإثنين بسبب الضغوطات التي تعرض لها من قِبل مجهولين، حسب أقواله ، أقدم مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على إطلاق هاشتاغ #كلنا_أمين_رغيب، من أجل دعم الأخير ومساندته.

وقال الفيسبوكيون، أن المدون أمين رغيب لا يجب أن يعتزل عالم الويب كونه ينصح الشباب الراغبين في ولوج هذا العالم، كما يجب على كل متتبعيه مساندته في هذه الظرفية العصيبة التي يمر منها.

وطالب البعض الآخر من أمين رغيب التراجع عن قراره وأن لا يضعف أمام « أعداء النجاح ».

وكان أمين رغيب قد نشر عبر قناته الرسمية على اليوتوب فيديو يخبر من خلاله متتبعيه خبر اعتزاله ميدان الويب نتيجة خوفه على طفلته وعائلته، بسبب ضغوطات تعرض لها من طرف جهات مجهولة، حيث طالبته بالتوقف عن إعطاء نصائح مجانية للشباب في مجال « جني المال من الإنترنت ».