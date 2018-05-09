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بالصورة.. بنشرقي والسعيدي يحتفلان بذكرى تأسيس وداد الأمة

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 02:03 بالصورة.. بنشرقي والسعيدي يحتفلان بذكرى تأسيس وداد الأمة | سبور
بالصورة.. بنشرقي والسعيدي يحتفلان بذكرى تأسيس وداد الأمة
احتفل أشرف بنشرقي لاعب فريق الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، رفقة لاعبي فريقه السابق بذكرى تأسيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم والذي يعود لسنة 1937.

شوف سبور

احتفل أشرف بنشرقي لاعب فريق الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، رفقة لاعبي فريقه السابق بذكرى تأسيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم والذي يعود لسنة 1937.

ونشر صلاح الدين السعيدي صورة له رفقة اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام معبرا عن سعادته بتقاسم لحظات الاحتفال مع محبيه الأوفياء وواحد من لاعبي عصبة الأبطال الإفريقية أشرف بنشرقي.

هذا ويخوض فريق الوداد البيضاوي مباراة قوية يوم غد الأربعاء أمام ضيفه حسنية أكادير برسم منافسات البطولة الوطنية بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 20.00.

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شوف سبور المغرب الوداد أشرف بنشرقي ذكرى تأسيس الوداد

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