بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء ﻿

شهدت مدينة سطات فيضانات لأول مرة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة هذا الأسبوع، وحسب الفيديوهات التي تناقلتها مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء فإن المدينة تتنفس

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شهدت مدينة سطات فيضانات لأول مرة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة هذا الأسبوع، وحسب الفيديوهات التي تناقلتها مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء فإن المدينة تتنفس تحت الماء.

هذه الفيضانات تسببت في عرقلة السير العادي للمواطن، مما خلفته من استحالة المرور ببعض الشوارع داخل المدينة.

وأمام هذا الأمر، استنكرت ساكنة مدينة سطات الواقعة، ملوحين بأصابع الاتهام للجهات المسؤولة قائلين « مادايرينش خدمتهم ».

ومن جهة أخرى، طالبت الساكنة من السلطات بتكثيف جهودها من أجل تفادي تكرار هاته الواقعة.