 بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المندوبية العامة لإدارة السجون تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017 | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017

بعد إعلان اعتزاله عالم الويب.. شوفو شنو دارو الفيسبوكيين على قبل أمين رغيب باش يتراجع على قراره | نت 2.0

بعد إعلان اعتزاله عالم الويب.. شوفو شنو دارو الفيسبوكيين على قبل أمين رغيب باش يتراجع على قراره

فيديو حصري.. هذه هي الحافلة لي مشات فيها بعثة النسور إلى العرائش‎ | بووز

فيديو حصري.. هذه هي الحافلة لي مشات فيها بعثة النسور إلى العرائش‎

بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء | مجتمع

بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء

فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة | بوليتيك

فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة

وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة | ثقافة و فنون

وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة

تيزنيت: توقيف أفراد مافيا تنشط في تزوير وثائق الحصول على فيزا شينغن | حوادث و حقوق

تيزنيت: توقيف أفراد مافيا تنشط في تزوير وثائق الحصول على فيزا شينغن

طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية | بوليتيك

طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية

فيديو جد خطير يهز الفيسبوك.. يوثق لحظة حادث إطلاق الرصاص بشفشاون اللي خلف سقوط قتيل وثلاثة جرحى | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز الفيسبوك.. يوثق لحظة حادث إطلاق الرصاص بشفشاون اللي خلف سقوط قتيل وثلاثة جرحى

مقاطعون ولكن...!

بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 01:54 بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء | مجتمع
بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء
شهدت مدينة سطات فيضانات لأول مرة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة هذا الأسبوع، وحسب الفيديوهات التي تناقلتها مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء فإن المدينة تتنفس

شوف تيفي

شهدت مدينة سطات فيضانات لأول مرة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة هذا الأسبوع، وحسب الفيديوهات التي تناقلتها مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء فإن المدينة تتنفس تحت الماء.

هذه الفيضانات تسببت في عرقلة السير العادي للمواطن، مما خلفته من استحالة المرور ببعض الشوارع داخل المدينة.

وأمام هذا الأمر، استنكرت ساكنة مدينة سطات الواقعة، ملوحين بأصابع الاتهام للجهات المسؤولة قائلين « مادايرينش خدمتهم ».

ومن جهة أخرى، طالبت الساكنة من السلطات بتكثيف جهودها من أجل تفادي تكرار هاته الواقعة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سطات فيضان أمطار المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..بعد التساقطات المطرية: المياه دخلات لديور الناس بخريبكة | مجتمع

بالفيديو..بعد التساقطات المطرية: المياه دخلات لديور الناس بخريبكة

غريب: عائلة بوعشرين ترفع دعوى قضائية بأمريكا ضد أحمد الشرعي وزيان يصرخ في الندوة لهذا السبب | مجتمع

غريب: عائلة بوعشرين ترفع دعوى قضائية بأمريكا ضد أحمد الشرعي وزيان يصرخ في الندوة لهذا السبب

عدد المواليد الإناث يفوق الذكور.. في كل 4 مواليد بالمغرب 3 منهم إناث | مجتمع

عدد المواليد الإناث يفوق الذكور.. في كل 4 مواليد بالمغرب 3 منهم إناث

بالفيديو.. شركة سنطرال ماشي مغربية نخافو تهز السوارت وتمشي ونص مليون ديال العائلات غايضيعو‎ ! | مجتمع

بالفيديو.. شركة سنطرال ماشي مغربية نخافو تهز السوارت وتمشي ونص مليون ديال العائلات غايضيعو‎ !

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 ماي 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 10 دقائق

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 ماي 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 09 ماي 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 09 ماي 2018

اللاعب الودادي السابق رضوان العلالي يُشارك جمهور الوداد احتفالات ذكرى تأسيس الفريق الأحمر بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

اللاعب الودادي السابق رضوان العلالي يُشارك جمهور الوداد احتفالات ذكرى تأسيس الفريق الأحمر بالدارالبيضاء

أب محكور يتهم قايد الخيايطة بالتسبب في عاهة مستديمة لابنته الطفلة..هجم علينا فالدار و ضرب بنتي لعينيها مبقاتش كتشوف..كنوجه ندائي للملك يشوف من حالي | خارج البلاطو

أب محكور يتهم قايد الخيايطة بالتسبب في عاهة مستديمة لابنته الطفلة..هجم علينا فالدار و ضرب بنتي لعينيها مبقاتش كتشوف..كنوجه ندائي للملك يشوف من حالي

﻿

آخر المستجدات

المندوبية العامة لإدارة السجون تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017 | بوليتيك
منذ 28 دقيقة

المندوبية العامة لإدارة السجون تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017

بعد إعلان اعتزاله عالم الويب.. شوفو شنو دارو الفيسبوكيين على قبل أمين رغيب باش يتراجع على قراره | نت 2.0

بعد إعلان اعتزاله عالم الويب.. شوفو شنو دارو الفيسبوكيين على قبل أمين رغيب باش يتراجع على قراره

فيديو حصري.. هذه هي الحافلة لي مشات فيها بعثة النسور إلى العرائش‎ | بووز

فيديو حصري.. هذه هي الحافلة لي مشات فيها بعثة النسور إلى العرائش‎

بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء | مجتمع

بالفيديو.. مدينة سطات تتنفس تحت الماء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.