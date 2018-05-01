حصري.. الظهير الأيمن لفريق شباب الريف الحسيمي قريب من التوقيع مع القلعة الخضراء ﻿

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها أن مسؤولي فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، دخلوا اليوم الثلاثاء، في مفاوضات جدية مع يوسف بوشتة لاعب فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم للفوز بخدماته خلال فترة

شوف سبور : رشيد محمودي

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها أن مسؤولي فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، دخلوا اليوم الثلاثاء، في مفاوضات جدية مع يوسف بوشتة لاعب فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم للفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت ذات المصادر، أن إدارة النادي الأخضر اقترحت على ابن فريق المغرب التطواني والممارس رفقة شباب الريف الحسيمي في مركز الظهير الأيمن عليه عقدا احترافيا يمتد لموسمين، مؤكدة أن اللاعب عبر بدوره عن رغبته في حمل قميص النسور في انتظار جلسة أخرى للحسم في تفاصيل العقد.

ومعلوم أن عقد اللاعب بوشتة سينتهي مع نهاية الموسم الحالي كما أن إدارة فريقه لم تعرض عليه تجديد عقده.