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فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 01:06 فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة | بوليتيك
فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة
فوج جديد من القوات المساعدة سيتم تخرجه قريبا من المدرسة الملكية لتكوين الأطر ببنسليمان بمؤهلات جديدة وزي نظامي شبيه بأزياء الفرق الخاصة.

شوف تيفي

فوج جديد من القوات المساعدة سيتم تخرجه قريبا من المدرسة الملكية لتكوين الأطر ببنسليمان بمؤهلات جديدة وزي نظامي شبيه بأزياء الفرق الخاصة.

ووفق ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء فإن فوجا من الضباط تم تكوينه على أيدي فرق أمنية فرنسية محترفة على مواجهة أعمال الشغب بتقنيات متطورة تتوافق مع المقتضيات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المنتظر أن يحضر وزير الداخلية لحفل تخرج الأفواج الجديدة التي تلقت تكوينات غير مسبوقة إذ تم إدخال أنظمة جديدة على التكوين الأساسي وتم تأطير فوج من الضباط خريجي الأكاديمية الملكية العسكرية وفوجين من ضباط صف مؤطرين وفوجين من ضباط صف في عدة اختصاصات.

 

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