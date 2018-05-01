ضربة موجعة للوداد قبل مباراة حسنية أكادير ﻿

سيغيب مدافع فريق الوداد الرياضي أمين العطوشي عن مباراة فريقه ضد حسنية أكادير يوم غد الأربعاء برسم المباراة المؤجلة عن الدورة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية بسبب الإصابة التي تعرض لها في اللقاء ضد

شوف سبور

سيغيب مدافع فريق الوداد الرياضي أمين العطوشي عن مباراة فريقه ضد حسنية أكادير يوم غد الأربعاء برسم المباراة المؤجلة عن الدورة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية بسبب الإصابة التي تعرض لها في اللقاء ضد صانداونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الأولى عن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحسب يومية الأحداث المغربية، فإن المدرب فوزي البنزرتي سيضطر إلى تعويض العطوشي بلاعب آخر أمام فريق سوس لسد الخصاص.

المباراة بين الوداد والحسنية ستجرى يوم غد الأربعاء على الساعة الثامنة ليلا بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

جدير بالذكر أن حسنية أكادير تحتل الرتبة الثانية برصيد 45 بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر اتحاد طنجة، بينما يحتل الوداد المركز الخامس بـ 44 نقطة.