 ضربة موجعة للوداد قبل مباراة حسنية أكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة | بوليتيك

فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة

وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة | ثقافة و فنون

وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة

تيزنيت: توقيف أفراد مافيا تنشط في تزوير وثائق الحصول على فيزا شينغن | حوادث و حقوق

تيزنيت: توقيف أفراد مافيا تنشط في تزوير وثائق الحصول على فيزا شينغن

طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية | بوليتيك

طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية

فيديو جد خطير يهز الفيسبوك.. يوثق لحظة حادث إطلاق الرصاص بشفشاون اللي خلف سقوط قتيل وثلاثة جرحى | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز الفيسبوك.. يوثق لحظة حادث إطلاق الرصاص بشفشاون اللي خلف سقوط قتيل وثلاثة جرحى

بالفيديو..بعد التساقطات المطرية: المياه دخلات لديور الناس بخريبكة | مجتمع

بالفيديو..بعد التساقطات المطرية: المياه دخلات لديور الناس بخريبكة

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وليزيربيي 2-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وليزيربيي 2-0

غريب: عائلة بوعشرين ترفع دعوى قضائية بأمريكا ضد أحمد الشرعي وزيان يصرخ في الندوة لهذا السبب | مجتمع

غريب: عائلة بوعشرين ترفع دعوى قضائية بأمريكا ضد أحمد الشرعي وزيان يصرخ في الندوة لهذا السبب

عدد المواليد الإناث يفوق الذكور.. في كل 4 مواليد بالمغرب 3 منهم إناث | مجتمع

عدد المواليد الإناث يفوق الذكور.. في كل 4 مواليد بالمغرب 3 منهم إناث

مقاطعون ولكن...!

ضربة موجعة للوداد قبل مباراة حسنية أكادير

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 01:02 ضربة موجعة للوداد قبل مباراة حسنية أكادير | سبور
ضربة موجعة للوداد قبل مباراة حسنية أكادير
سيغيب مدافع فريق الوداد الرياضي أمين العطوشي عن مباراة فريقه ضد حسنية أكادير يوم غد الأربعاء برسم المباراة المؤجلة عن الدورة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية بسبب الإصابة التي تعرض لها في اللقاء ضد

شوف سبور

سيغيب مدافع فريق الوداد الرياضي أمين العطوشي عن مباراة فريقه ضد حسنية أكادير يوم غد الأربعاء برسم المباراة المؤجلة عن الدورة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية بسبب الإصابة التي تعرض لها في اللقاء ضد صانداونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الأولى عن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحسب يومية الأحداث المغربية، فإن المدرب فوزي البنزرتي سيضطر إلى تعويض العطوشي بلاعب آخر أمام فريق سوس لسد الخصاص.

المباراة بين الوداد والحسنية ستجرى يوم غد الأربعاء على الساعة الثامنة ليلا بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

جدير بالذكر أن حسنية أكادير تحتل الرتبة الثانية برصيد 45 بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر اتحاد طنجة، بينما يحتل الوداد المركز الخامس بـ 44 نقطة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي أمين العطوشي شوف سبور حسنية أكادير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري.. الظهير الأيمن لفريق شباب الريف الحسيمي قريب من التوقيع مع القلعة الخضراء | سبور

حصري.. الظهير الأيمن لفريق شباب الريف الحسيمي قريب من التوقيع مع القلعة الخضراء

ضربة موجعة لنادي ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا | سبور

ضربة موجعة لنادي ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

مثير وبالفيديو.. الوزير الدوادي يعبر عن تخوفه من إغلاق شركة سنطرال لأبوابها بعد الحملة: راه غادي تحط السوارت وتمشي | سبور

مثير وبالفيديو.. الوزير الدوادي يعبر عن تخوفه من إغلاق شركة سنطرال لأبوابها بعد الحملة: ''راه غادي تحط السوارت وتمشي''

نميري لـ شوف سبور : مباراة الرجاء صعبة ولا خيار أمامنا سوى تحقيق الفوز | سبور

نميري لـ '' شوف سبور'' : مباراة الرجاء صعبة ولا خيار أمامنا سوى تحقيق الفوز

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اللاعب الودادي السابق رضوان العلالي يُشارك جمهور الوداد احتفالات ذكرى تأسيس الفريق الأحمر بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 20 دقيقة

اللاعب الودادي السابق رضوان العلالي يُشارك جمهور الوداد احتفالات ذكرى تأسيس الفريق الأحمر بالدارالبيضاء

أب محكور يتهم قايد الخيايطة بالتسبب في عاهمة مستديمة لابنته الطفلة..هجم علينا فالدار و ضرب بنتي لعينيها مبقاتش كتشوف..كنوجه ندائي للملك يشوف من حالي | خارج البلاطو

أب محكور يتهم قايد الخيايطة بالتسبب في عاهمة مستديمة لابنته الطفلة..هجم علينا فالدار و ضرب بنتي لعينيها مبقاتش كتشوف..كنوجه ندائي للملك يشوف من حالي

لحظة سرقة هاتف نقال على المباشر بدرب غلف بالبيضاء..شوفو كيفاش دارو 2 صحاب بالموطور باش يشفرو تيليفون | قنوات أخرى

لحظة سرقة هاتف نقال على المباشر بدرب غلف بالبيضاء..شوفو كيفاش دارو 2 صحاب بالموطور باش يشفرو تيليفون

بالفيديو..فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة | شوف الصحافة

بالفيديو..فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة

﻿

آخر المستجدات

فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة | بوليتيك
منذ 28 دقيقة

فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة

وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة | ثقافة و فنون

وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة

تيزنيت: توقيف أفراد مافيا تنشط في تزوير وثائق الحصول على فيزا شينغن | حوادث و حقوق

تيزنيت: توقيف أفراد مافيا تنشط في تزوير وثائق الحصول على فيزا شينغن

طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية | بوليتيك

طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.