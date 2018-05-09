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وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 00:30 وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة | ثقافة و فنون
وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز 57 سنة
توفيت المغنية البلجيكية موران مساء أمس الإثنين في بروكسل عن عمر ناهز 57 عاما.

شوف تيفي

توفيت المغنية البلجيكية موران مساء أمس الإثنين في بروكسل عن عمر ناهز 57 عاما.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية، فإنه جرى العثور على جثة المغنية في منزلها الواقع في منطقة ساربك في بروكسل.

هذا وبعد العثور على موران متوفية في منزلها، فتحت السلطات البلجيكية تحقيقا في ظروف وأسباب الوفاة، حيث من المقرر أن تخضع جثة الأخيرة للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

وكانت الهالكة قد أعلنت في الفترة الأخيرة عودتها إلى الغناء على المسرح بعد غياب دام لأزيد من سنتين بسبب مشاكل في أوتارها الصوتية، وكانت تعد لجولة في ربيع عام 2019. 

 

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