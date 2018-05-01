تيزنيت: توقيف أفراد مافيا تنشط في تزوير وثائق الحصول على فيزا شينغن ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي بتيزنيت من توقيف شخصين بعد الاشتباه في صلتهما بمافيا لتزوير وثائق الحصول على ''فيزا شينغن'' .

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تمكنت مصالح الدرك الملكي بتيزنيت من توقيف شخصين بعد الاشتباه في صلتهما بمافيا لتزوير وثائق الحصول على "فيزا شينغن" .

وتعود حيثيات النازلة، بعدما تم ضبط مجموعة من الوثائق المزورة التي تحمل أختام مؤسسات عمومية في عدد من الملفات المقدمة أمام قنصلية فرنسا بأكادير للحصول على "فيزا شينغن".

وبناء على هذه المعطيات قامت القنصلية الفرنسية بإحالة الملف على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير من أجل فتح تحقيق حول تلك الملفات المرصودة والتي تضم عددا من الوثائق المزيفة.

هذا، وأصدر الوكيل العام للملك تعليماته بتوجيه الملف لابتدائية تيزنيت، بعدما تبين أن الوثائق المقدمة للحصول على "الفيزا" تعود لشاب ينحدر من جماعة "المعدر" بتيزنيت والذي جرى اعتقاله واقتياده صوب مقر الدرك الملكي للتحقيق معه حول مصدر تلك الوثائق وباقي شركائه في العملية

وأسفرت التحقيقات الأولية مع الموقوف عن تحديد هوية ثلاثة أشخاص، ينحدرون من اشتوكة ايت بها وأكادير، والذين ينشطون في استقطاب الشباب الحالم بالهجرة نحو الفردوس الأوربي، وبناء على الأوصاف المقدمة، جرى توقيف شخصين، فيما لاتزال الأبحاث جارية عن شخص ثالث من أجل توقيفه وتقديمه للعدالة.