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مقاطعون ولكن...!

طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 23:27 طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية | بوليتيك
طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ''إلياس العماري''، تم رفض استقباله في الملتقى الدولي الخامس حول الحكامة الترابية المنعقد بكلية العلوم

شوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة "إلياس العماري"، تم رفض استقباله في الملتقى الدولي الخامس حول الحكامة الترابية المنعقد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان أيام 8 و 9 ماي 2018، والذي حضره ثلة من الأكاديميين المغاربة والإسبان، إلى جانب رؤساء جهات أخرى جنوب المغرب، منهم الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.

وعَّوض غياب “العُماري” البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان "محمد الملاحي"، بحيث ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن مسألة عدم الاستقبال بقيت مفتوحة على عدة تأويلات تم تبليغها للعميد الذي نقل بدوره موقف الطلبة الحاضرين، بعدما تواصل مع الأمين العام لحزب الجرار لإخباره أن وجوده قد يُحدث قلقا برحاب الكلية والملتقى المذكور نظرا لأهميته بحضور ضيوف أجانب.

ويشار أن الملتقى الخامس للحكامة الترابية حول موضوع "مداخل الإصلاح الإداري بمناطق الجوار – المغرب إسبانيا"، يستهدف رؤساء البلديات ونوابهم، والمستشارين، ورجال الأعمال وموظفي الإدارات العمومية الإقليمية والجهوية، بالتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وبلدية مالقا والجامعة الأندلسية، وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

 

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تطوان الملتقى الدولي الخامس للحكامة الترابية حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري الخطاط ينجا جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية

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