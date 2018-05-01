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مقاطعون ولكن...!

فيديو جد خطير يهز الفيسبوك.. يوثق لحظة حادث إطلاق الرصاص بشفشاون اللي خلف سقوط قتيل وثلاثة جرحى

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 23:00 فيديو جد خطير يهز الفيسبوك.. يوثق لحظة حادث إطلاق الرصاص بشفشاون اللي خلف سقوط قتيل وثلاثة جرحى | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير يهز الفيسبوك.. يوثق لحظة حادث إطلاق الرصاص بشفشاون اللي خلف سقوط قتيل وثلاثة جرحى
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الثلاثاء، مقطع فيديو قيل إنه يوثق للحظة إطلاق الرصاص بجماعة بني سلمان بشفشاون ما خلف سقوط قتيل وإصابة ثلاثة آخرين.


"شوف تيفي"


تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الثلاثاء، مقطع فيديو قيل إنه يوثق للحظة إطلاق الرصاص بجماعة بني سلمان بشفشاون ما خلف سقوط قتيل وإصابة ثلاثة آخرين.

وكانت السلطات المحلية لإقليم شفشاون، قد كشفت أن شخصا أقدم اليوم الثلاثاء، بدوار "تالعطية" جماعة بني سلمان بإقليم شفشاون، على إطلاق النار من بندقية صيد مما أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة. وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر شجار على خلفية نزاع عقاري أقدم شخص يومه الثلاثاء بدوار تالعطية جماعة بني سلمان إقليم شفشاون على إطلاق النار من بندقية صيد مما أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بشفشاون لتلقي الإسعافات الضرورية".

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الحادث ، حيث تجري التحريات لتوقيف المعتدي الذي يوجد حاليا في حالة فرار.

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المغرب شوف تيفي شفشاون الدرك الملكي النيابة العامة بندقية صيد

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