بالفيديو..بعد التساقطات المطرية: المياه دخلات لديور الناس بخريبكة ﻿

تسببت التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة خريبكة، خلال اليومين الماضيين، في وقوع خسائر مادية جسيمة داخل مجموعة من المنازل، وهو ما أثار استياء وغضب الساكنة.

''شوف تيفي''

تسببت التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة خريبكة، خلال اليومين الماضيين، في وقوع خسائر مادية جسيمة داخل مجموعة من المنازل، وهو ما أثار استياء وغضب الساكنة.

ووجدت ساكنة مجموعة من الأحياء بمدينة خريبكة، نفسها مضطرة إلى القيام بإخراج المياه من المنازل، ومحاولة تنظيف بالوعات الصرف الصحي من أجل التخلص من المياه المتجمعة ، مؤكدين أن البنية التحتية ضعيفة لم تتحمل كمية الأمطار التي تساقطت بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المدن المغربية، عرفت خلال اليومين الماضيين تساقطات مطرية مهمة، وخاصة بمدن الشمال وبالمناطق الجبلية.



