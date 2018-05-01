غريب: عائلة بوعشرين ترفع دعوى قضائية بأمريكا ضد أحمد الشرعي وزيان يصرخ في الندوة لهذا السبب ﻿

قال محمد زيان عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين، المتابع بتهم جنسية والاتجار بالبشر في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عائلة بوعشرين أوكلت المحامي البريطاني “رودني ديكسون” لرفع دعوى

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قال محمد زيان عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين، المتابع بتهم جنسية والاتجار بالبشر في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عائلة بوعشرين أوكلت المحامي البريطاني “رودني ديكسون” لرفع دعوى قضائية ضد أحمد أشرعي بالولايات المتحدة الأمريكية ، بسبب لجوئه لمنابر إعلامية دولية بأمريكا للإساءة لبوعشرين، مما تسببت في ضرر كبير بمصالحه، على حد تعبير المحامي زيان.

وتطرق زيان في ذات الندوة حول سرية الجلسات من عدمها، مطالبا بجعل الجلسات علنية لأن السرية لا تخدم قضية الصحافي توفيق بوعشرين، حيث شدد المحامي محمد زيان أن هيئة دفاع بوعشرين تعلن عن رفضها لعقد جلسات محاكمته سريا، مشيرا أن هذا الإجراء لا يمت بالمحاكمة العادلة بصلة، حسب تعبيره.

وأشار المحامي محمد زيان ما تم ترويجه في وسائل إعلام محلية ودولية بشأن لقاء تفاوض جرى بينه وبين ابتسام مشكور، والتي بحث عنها ليسألها عن ما إن صرحت بذلك لأحد، لاسيما أنها تقطن في مدريد في الفترة الراهنة، بحيث نفى زيان استقبال ابتسام في مكتبه نفيا قاطعا، لدرجة الانفعال والعربدة أثناء الندوة قائلا "...عطيوني التيقار"