 عدد المواليد الإناث يفوق الذكور.. في كل 4 مواليد بالمغرب 3 منهم إناث ﻿
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عدد المواليد الإناث يفوق الذكور.. في كل 4 مواليد بالمغرب 3 منهم إناث

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 20:54 عدد المواليد الإناث يفوق الذكور.. في كل 4 مواليد بالمغرب 3 منهم إناث | مجتمع
عدد المواليد الإناث يفوق الذكور.. في كل 4 مواليد بالمغرب 3 منهم إناث
تؤكد تقارير بعض المستشفيات نسبة 3 مواليد إناث في كل 4 مواليد، أي ولادة ذكر واحد في كل 4 مواليد. هذا الرقم أكده الدكتور فوزي لحبيب الطبيب المختص في علوم التغذية وأمراض السرطان في تصريح لـ ''شوف تيفي''،

شوف تيفي

 

تؤكد تقارير بعض المستشفيات نسبة 3 مواليد إناث في كل 4 مواليد، أي ولادة ذكر واحد في كل 4 مواليد. هذا الرقم أكده الدكتور فوزي لحبيب الطبيب المختص في علوم التغذية وأمراض السرطان في تصريح لـ "شوف تيفي"، وقال في هذا الصدد، تبث حسب دراسات علمية أن عدد المواليد الإناث بات يفوق الذكور بمعدل ذكر واحد في كل أربع ولادات" فما هي الأسباب؟ يضيف الدكتور فوزي "التغذية لها دور في تحديد جنس المواليد، وليست وحدها بل المبيدات الزراعية المنتشرة في الخضر والفواكه، والإرهاق "الستريس"، وإذا لاحظنا فإن الخصوبة تراجعت بصفة عامة نظرا للأسباب المذكورة، مما يؤثر على الخصيتين بشكل مباشر" ويؤكد الدكتور المختص "في نظري فإن المسؤول الكبير عن ضعف الخصوبة لدى الرجال في عصرنا هذا هو الإرهاق نتيجة ضغط العمل، والتغذية غير المتوازنة، وتلوث الجو. لكن لا ينبغي أن نغفل أمرا مهما، وهو وسائل التكنلوجيا، حيث أصبح هنالك ميل كبير للرجال للعالم الافتراضي، ولايعيشون الواقع، وأنا أسمي الظاهرة بالنوم، حيث يتناول الرجل غذاء غير متوازن خارج المنزل، ويعيش في جو ملوث وتحت ضغط العمل وبمعية وسائل التكنولجيا التي تتيح له مشاهدة افتراضية لعالم الجنس الإيروتيكي، وأحيانا لمواقع اباحية، وعندما يعود إلى البيت ليمارس المعاشرة الطبيعية مع زوجته، ينام بدل القيام بدوره الطبيعي". يؤكد الطبيب المختص.

ارتفاع نسبة المواليد الإناث واحدة من بين أسباب كثيرة لانتشار العنوسة، والتي وصلت إلى 8 ملايين امرأة مغربية من دون زواج، حسب ما كشفت عنه مؤسسة "فاميلي أو بتميز"، المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية مؤخرا.

‫شوف تيفي

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شــــوف تيفي المغرب ذكور إناث حياة زوجية أرقام

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