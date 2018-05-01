 اعتقال دكتورة صيدلانية ضمن شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحبوب الهلوسة ﻿
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مقاطعون ولكن...!

اعتقال دكتورة صيدلانية ضمن شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحبوب الهلوسة

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 20:19 اعتقال دكتورة صيدلانية ضمن شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحبوب الهلوسة | دولي
اعتقال دكتورة صيدلانية ضمن شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحبوب الهلوسة
تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الحاجب مطلع الأسبوع المنصرم من توقيف واعتقال ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بالحيازة والاتجار في حبوب الهلوسة، من بينهم

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

 

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الحاجب مطلع الأسبوع المنصرم من توقيف واعتقال ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بالحيازة والاتجار في حبوب الهلوسة، من بينهم دكتورة صيدلانية في عقدها الرابع، وشخصين من ذوي السوابق القضائية.

وقد حجزت ذات العناصر أثناء التفتيش أزيد من 5000 قرص مهلوس كانت بحوزة الموقوفين، ومبالغ مالية مهمة ، يفترض أنه تم تحصيلها من خلال الاتجار في المخدرات وحبوب الهلوسة.

هذا، وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس، الذي أودعهم سجني تولال 2 و3، في انتظار عرضهم على هيئة الحكم لتقول كلمتها فيهم، فيما حررت مذكرات بحث وطنية في حق باقي عناصر الشبكة والمتعاونين معهم.

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