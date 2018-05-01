قاعة المجلس البلدي بهذه المدينة تحولت إلى ساحة عراك ﻿

تحولت قاعة المجلس البلدي بمدينة سيدي قاسم إلى ساحة من البهرجة والصراخ وضرب الطاولات وتقليب الكراسي، بعد أن بدأ رئيس المجلس البلدي ''محمد الحافظ'' عن حزب الاستقلال افتتاح الدورة ومدارسة جدول

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تحولت قاعة المجلس البلدي بمدينة سيدي قاسم إلى ساحة من البهرجة والصراخ وضرب الطاولات وتقليب الكراسي، بعد أن بدأ رئيس المجلس البلدي ''محمد الحافظ'' عن حزب الاستقلال افتتاح الدورة ومدارسة جدول الأعمال، وتدخلت نائبته الخامسة عن نفس الحزب مطالبة بأخذ الكلمة قصد توضيح نقطة معينة، وهو المعطى الذي لم يتفاعل معه رئيس المجلس ورفضه بقوة.

وأعقب الاعتراض المذكور على ''نائبة الرئيس'' تدخلا لكثيرين داخل المجلس مساندين حق النائبة في الحديث ومطالبتهم بعدم مصادرة حقها في ''نقطة نظام'' ومحتجين على عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال التي اعتبروها غير قانونية، بحيث لم يتوقف سيناريو الأحداث داخل القاعة إلى هذا الحد، وأقدم رئيس المجلس البلدي على طرد مستشاري المعارضة بمن فيهم نائبة الرئيس الخامسة مما زاد إيقاع الضرب وتقليب الكراسي احتجاجا على الرئيس وصراخ نسائي شديد هز أرجاء القاعة.

وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، التي لم تستكمل أطوارها إلا بعد استدعاء الأمن والقوة العمومية لإخراج المستشارين من القاعة، حيث قرروا الدخول في اعتصام داخل بهو مبنى البلدية لوقت طويل.