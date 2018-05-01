ضربة موجعة لنادي ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ﻿

تأكد يومه الثلاثاء رسميا غياب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي جو غوميز إلى نهاية الموسم الكروي الحالي بسبب الإصابة.

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تأكد يومه الثلاثاء رسميا غياب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي جو غوميز إلى نهاية الموسم الكروي الحالي بسبب الإصابة.

وأوضح ليفربول أن غوميز سيغيب عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد المقرر إجراؤه يوم 26 ماي 2018.

وكان غوميز البالغ من العمر20 سنة، قد خضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل.

وبهذا أشار النادي الإنجليزي ''العملية الجراحية تعني أن اللاعب لن يشارك في آخر مباراتين من الموسم أو في كأس العالم مع منتخب إنجلترا''.

''ومن جهته، أفاد اللاعب ''سأفعل كل ما بوسعي للعودة في أفضل شكل ممكن في فترة الإعداد للموسم، تركيزي الآن ينصب على مؤازرة فريقي في آخر مباراتين بالموسم.