مثير وبالفيديو.. الوزير الدوادي يعبر عن تخوفه من إغلاق شركة سنطرال لأبوابها بعد الحملة: ''راه غادي تحط السوارت وتمشي'' ﻿

عبر لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يومه الثلاثاء، عن تخوفه من إغلاق شركة أجنبية خاصة بتسويق الحليب لأبوابها بعد حملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء

''شوف تيفي''

عبر لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يومه الثلاثاء، عن تخوفه من إغلاق شركة أجنبية خاصة بتسويق الحليب لأبوابها بعد حملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الداودي في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في إشارة منه إلى شركة سنطرال'': ''أنا خايف على الحليب الآن..ما شي حينت كاينة المقاطعة..حينت المستثمر كيخاف..غدا إلا سدات هاذ الشركة اللي كاتنتح 50 في المائة من الإنتاج الوطني ومخدمة 6 آلاف شخص و120 ألف فلاح..حنا كنضاربو الآن غير الشركة تبقا..هاذو أجانب غدا يدير الساروت تحت الباب ويزيد بحالو..وهمومنا نضمنو الشغل للشباب المغربي..ولكن إلا خوفنا الاستثمارات حتا واحد ماغادي يجي يستثمر في البلاد وهاذي رسالة مهمة يقدرو يسدو..واش نسكتو''.

من جهة أخرى، أشار الداودي كذلك إلى أن همه هو تطوير القدرة الشرائية للمواطن، حتى يستطيع هذا المواطن مواجهة غلاء أسعار بعض المنتجات مثل ''العدس''.