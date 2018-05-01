 عاجل.. الخارجية الأمريكية توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب وتكشف عن رأيها بخصوص تواطؤ حزب الله والبوليساريو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقال دكتورة صيدلانية ضمن شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحبوب الهلوسة | دولي

اعتقال دكتورة صيدلانية ضمن شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحبوب الهلوسة

بعد تفكيك خلية إرهابية: وزير الداخلية الإسباني يؤكد على نجاعة وفعالية التعاون الأمني المغربي الإسباني | بوليتيك

بعد تفكيك خلية إرهابية: وزير الداخلية الإسباني يؤكد على نجاعة وفعالية التعاون الأمني المغربي

قاعة المجلس البلدي بهذه المدينة تحولت إلى ساحة عراك | حوادث و حقوق

قاعة المجلس البلدي بهذه المدينة تحولت إلى ساحة عراك

عاجل.. الخارجية الأمريكية توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب وتكشف عن رأيها بخصوص تواطؤ حزب الله والبوليساريو | بوليتيك

عاجل.. الخارجية الأمريكية توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب وتكشف عن رأيها بخصوص تواطؤ حزب الله

عاجل.. هاذ شي خطير بزاف: القرطاس بشفشاون وسقوط قتيل وثلاثة جرحى | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي خطير بزاف: القرطاس بشفشاون وسقوط قتيل وثلاثة جرحى

عاجل.. الاستماع لـ34 شاهدا خلال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يتخذ هذا القرارع | بوليتيك

عاجل.. الاستماع لـ34 شاهدا خلال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يتخذ هذا القرارع

بالفيديو.. شركة سنطرال ماشي مغربية نخافو تهز السوارت وتمشي ونص مليون ديال العائلات غايضيعو‎ ! | مجتمع

بالفيديو.. شركة سنطرال ماشي مغربية نخافو تهز السوارت وتمشي ونص مليون ديال العائلات غايضيعو‎ !

بالأرقــام..النساء أكثر من الرجــال في المغرب | اقتصاد

بالأرقــام..النساء أكثر من الرجــال في المغرب

عاجل.. بعد جلسات ماراطونية..الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق | بوليتيك

عاجل.. بعد جلسات ماراطونية..الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق

مقاطعون ولكن...!

عاجل.. الخارجية الأمريكية توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب وتكشف عن رأيها بخصوص تواطؤ حزب الله والبوليساريو

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 19:38 عاجل.. الخارجية الأمريكية توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب وتكشف عن رأيها بخصوص تواطؤ حزب الله والبوليساريو | بوليتيك
عاجل.. الخارجية الأمريكية توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب وتكشف عن رأيها بخصوص تواطؤ حزب الله والبوليساريو
شجبت وزارة الخارجية الأمريكية ''الطبيعة المقوضة للاستقرار لأنشطة إيران، بما في ذلك دعم هذا البلد لحزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى'' وذلك في رد فعل من الوزارة توصل به اليوم الثلاثاء مكتب وكالة

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

شجبت وزارة الخارجية الأمريكية "الطبيعة المقوضة للاستقرار لأنشطة إيران، بما في ذلك دعم هذا البلد لحزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى" وذلك في رد فعل من الوزارة توصل به اليوم الثلاثاء مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن على إثر قرار الرباط قطع العلاقات مع طهران بسبب "التواطؤ الواضح"" والدعم العسكري لحليفها حزب الله ل"البوليساريو".

وحرصت الخارجية الأمريكية على التذكير بأن الولايات المتحدة "أعربت باستمرار عن قلقها إزاء الطبيعة المقوضة للاستقرار لأنشطة إيران، بما في ذلك دعمها لحزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى".

وأضاف المصدر ذاته أن إيران "تظل في عداد الدول الراعية للإرهاب كما يظل حزب الله منظمة إرهابية دولية".

وخلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى القول، "تتطلع الولايات المتحدة إلى دعم شركائنا لتحييد نفوذ إيران المزعزع للاستقرار، واحتواء عدوانها ، خاصة دعمها للإرهاب والمقاتلين، وإقامة توازن قوى أكثر استقرارا".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.

وقال الوزير في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية "لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني السيد جواد ظريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية لإيران".



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن إيران

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد تفكيك خلية إرهابية: وزير الداخلية الإسباني يؤكد على نجاعة وفعالية التعاون الأمني المغربي الإسباني | بوليتيك

بعد تفكيك خلية إرهابية: وزير الداخلية الإسباني يؤكد على نجاعة وفعالية التعاون الأمني المغربي الإسباني

عاجل.. الاستماع لـ34 شاهدا خلال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يتخذ هذا القرارع | بوليتيك

عاجل.. الاستماع لـ34 شاهدا خلال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يتخذ هذا القرارع

عاجل.. بعد جلسات ماراطونية..الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق | بوليتيك

عاجل.. بعد جلسات ماراطونية..الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق

بعد حجزها بطريقة غير قانونية بمياه جنوب افريقيا ..باخرة الفوسفاط تعود للمياه المغــربية | بوليتيك

بعد حجزها بطريقة غير قانونية بمياه جنوب افريقيا ..باخرة الفوسفاط تعود للمياه المغــربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في فصل الربيع..فيضان يتسبب في كارثة لتجار مدينة أحفير..وخسائر تقدر بـ40 مليون | خارج البلاطو
منذ 20 دقيقة

في فصل الربيع..فيضان يتسبب في كارثة لتجار مدينة أحفير..وخسائر تقدر بـ40 مليون

ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي | بيناتنا

ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

بالفيديو:شباب مغاربة كيخاطرو بحياتهم للعبور للضفة الأخرى فقوارب الموت | قنوات أخرى

بالفيديو:شباب مغاربة كيخاطرو بحياتهم للعبور للضفة الأخرى فقوارب الموت

الشباب اللي عــاونو العائلة اللي تحرقات ليها درها فوجدة..هامنين جاتنا الفكرة و بغينا الشباب كاملين يتعاونو و يديرو الخير | خارج البلاطو

الشباب اللي عــاونو العائلة اللي تحرقات ليها درها فوجدة..هامنين جاتنا الفكرة و بغينا الشباب كاملين يتعاونو و يديرو الخير

﻿

آخر المستجدات

اعتقال دكتورة صيدلانية ضمن شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحبوب الهلوسة | دولي
منذ 12 دقيقة

اعتقال دكتورة صيدلانية ضمن شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحبوب الهلوسة

بعد تفكيك خلية إرهابية: وزير الداخلية الإسباني يؤكد على نجاعة وفعالية التعاون الأمني المغربي الإسباني | بوليتيك

بعد تفكيك خلية إرهابية: وزير الداخلية الإسباني يؤكد على نجاعة وفعالية التعاون الأمني المغربي

قاعة المجلس البلدي بهذه المدينة تحولت إلى ساحة عراك | حوادث و حقوق

قاعة المجلس البلدي بهذه المدينة تحولت إلى ساحة عراك

عاجل.. الخارجية الأمريكية توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب وتكشف عن رأيها بخصوص تواطؤ حزب الله والبوليساريو | بوليتيك

عاجل.. الخارجية الأمريكية توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب وتكشف عن رأيها بخصوص تواطؤ حزب الله

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.