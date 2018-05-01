عاجل.. هاذ شي خطير بزاف: القرطاس بشفشاون وسقوط قتيل وثلاثة جرحى ﻿

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علم لدى السلطات المحلية لإقليم شفشاون أن شخصا أقدم اليوم الثلاثاء، بدوار ''تالعطية'' جماعة بني سلمان بإقليم شفشاون، على إطلاق النار من بندقية صيد مما أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح

"شوف تيفي"

 

علم لدى السلطات المحلية لإقليم شفشاون أن شخصا أقدم اليوم الثلاثاء، بدوار "تالعطية" جماعة بني سلمان بإقليم شفشاون، على إطلاق النار من بندقية صيد مما أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر شجار على خلفية نزاع عقاري أقدم شخص يومه الثلاثاء بدوار تالعطية جماعة بني سلمان إقليم شفشاون على إطلاق النار من بندقية صيد مما أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بشفشاون لتلقي الإسعافات الضرورية".

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الحادث ، حيث تجري التحريات لتوقيف المعتدي الذي يوجد حاليا في حالة فرار.



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المغرب شوف تيفي شفشاون الدرك الملكي النيابة العامة بندقية صيد

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