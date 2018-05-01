عاجل.. الاستماع لـ34 شاهدا خلال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يتخذ هذا القرارع ﻿

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع

"شوف تيفي"



قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، وبعد الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق الذي يعتبر آخر معتقل تم الاستماع له في هذا الملف، أعلن أن أشغال الجلسة المقبلة، ستعرف الاستماع للشهود البالغ عددهم 34 شاهدا.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة يومه الثلاثاء 8 ماي، عرفت الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق، بعد مواجهته بمجموعة من الأدلة من بينها فيديوهات ومكالمات هاتفية وتدوينات فيسبوكية.