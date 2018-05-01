بالأرقــام..النساء أكثر من الرجــال في المغرب ﻿

النساء أكثر من الرجال في المغرب بأزيد من 4.6 مليون أنثى، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وتشير الإحصائيات إلى 19.2 مليون أنثى من أصل 33.84 مليون مغربي حسب الإحصاء العام لسنة 2014

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النساء أكثر من الرجال في المغرب بأزيد من 4.6 مليون أنثى، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وتشير الإحصائيات إلى 19.2 مليون أنثى من أصل 33.84 مليون مغربي حسب الإحصاء العام لسنة 2014، مقابل 15.8 مليون في سنة 2010. كما أن معدل الخصوبة عرف تراجعا كبيرا، حيث وصل إلى 2.21 طفل في سنة 2014، أغلبهن إناث. ويعتبر عدد من الخبراء في الأسرة أن الاختلال في التكاثر الطبيعي بين الإناث والذكور، يعتبر أيضا عاملا يدخل في خانة الحسابات المرتبطة بانتشار العنوسة في المغرب، والتي وصلت إلى 8 ملايين امرأة مغربية من دون زواج، حسب ما كشفت مؤسسة "فاميلي أو بتميز"، المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية مؤخرا.