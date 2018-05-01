 عاجل.. بعد جلسات ماراطونية..الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق ﻿
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عاجل.. بعد جلسات ماراطونية..الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق | بوليتيك

عاجل.. بعد جلسات ماراطونية..الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق

مقاطعون ولكن...!

عاجل.. بعد جلسات ماراطونية..الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 18:23 عاجل.. بعد جلسات ماراطونية..الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق | بوليتيك
عاجل.. بعد جلسات ماراطونية..الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق
أعلن القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي، الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق، بعد مواجهته بمجموعة من الأدلة من بينها

"شوف تيفي"

 

أعلن القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي، الانتهاء من الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق، بعد مواجهته بمجموعة من الأدلة من بينها فيديوهات ومكالمات هاتفية وتدوينات فيسبوكية.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة اليوم لم تعرف تدخل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، وهيئتي الدفاع عن المعتقلين وعن الطرف المدني، خلال توجيه الهيئة القضائية مجموعة من الأسئلة للمعتقل نبيل أحمجيق.

وأبرز الموفد أن القاضي علي الطرشي، رفع أشغال الجلسة التي سيتم استنئافها، بعد لحظات وستكون البداية بترافع النقيب عبد الرحيم الجامعي المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين.

تجدر الإشارة إلى أن المعتقل نبيل أحمجيق، يعتبر آخر معتقل يتم الاستماع له، بعد أن استمعت الهيئة القضائية خلال الأشهر الماضية لجميع المعتقلين ومن بينهم ناصر الزفزافي، حيث تمت مواجهتهم بمجموعة من الأدلة والفيديوهات والتدوينات والصور والاتصالات الهاتفية.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نبيل أحمجيق المعتقلين الحسيمة الهيئة القضائية

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