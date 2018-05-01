''لينك سيتي'' تحدث فرعا لهـا بالمغرب ﻿

أنشأت العلامة التجارية للتنمية العقارية لينك سيتي التابعة لمجموعة Bouygues Construction الفرنسية، فرعا لها بالمغرب، حيث أكدت في بلاغ صحفي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أن المتعهد الذي ينشط في مجال البناء،

شـــوف تيفي:

أنشأت العلامة التجارية للتنمية العقارية لينك سيتي التابعة لمجموعة Bouygues Construction الفرنسية، فرعا لها بالمغرب، حيث أكدت في بلاغ صحفي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أن المتعهد الذي ينشط في مجال البناء، قد جاء برؤية جديدة ومشاريع جريئة لإعادة ابتكار فضاءات جديدة لحياة أفضل، تتمثل المهمة الرئيسية لينك سيتي في ربط مختلف المشاريع بالمحيط التي تنتمي إليه ونسج علاقات والمساهمة في توفير حياة سعيدة لجميع زبائنه.

وكشف مضمون البلاغ الصحفي أن لينك سيتي يعمل طوال مراحل التنفيذ ابتداء من مرحلة الدراسة مرورا بالبناء وانتهاء باستغلال البرنامج العقاري على تطوير مشاريعها في مختلف المجالات: الاقامات السكنية والمكاتب والمحلات التجارية والفنادق والصحة والصناعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن شركة Bouygues للبناء٬ باعتبارها فاعلا عالمياً في مجال البناء، ومتواجد في أكثر من 80 دولة، تعمل على إنشاء وتصميم وبناء مشاريع في قطاعات البناء والبنية التحتية والصناعة منذ عام 1952، وهو ما يجعلها رائدة في مجال العمران من الابتكار عملتها الأولى: «ابتكارا مشتركا» لصالح زبنائها مع تحسين من انتاجيتها وشروط عمل المتعاونين معها الذي يبلغ عددهم 47350. في سنة 2017 أحرزت شركة Bouygues للبناء رقما للمعاملات يصل إلى 11,7 مليار أورو.

ودكر البلاغ أن تاريخ شركة Bouygues للبناء، بدأ في المغرب خلال سنة 1978 عندما قامت بأول ورش لها في البلاد المتمثل في بناء ميناء طان طان٬ ثم في سنة 1987 قامت ببناء مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء٬ الشيء الذي مكنها من إرساء دعائمها لكي تصبح بالتالي جزءا من المشهد المقاولاتي المغربي. وبهذا الشكل أنشأت المجموعة سنة 1991 فرعها الخاص بالبناء في المغرب بايمارو Bymaro التي سرعان ما تألق من خلال إشرافه على بناء مشاريع كبيرة مثل ميناء طنجة المتوسط وفنادق فخمة مثل فندق روايال منصور بمراكش وفندق سوفيتيل الصويرة موغادور الفخم الغولف والسبا.

ويدكر أن أنشطة لينك سيتي يمكن تلخيصها في أرقام دالة مفادها أن هذه الأخيرة، قد قامت بإنتاج 103 ألف متر مربع من المكاتب و 4500 متر مربع من المحلات التجارية والمستودعات والتجهيزات، إلى جانب 1330 سكن و1330 إقامة محروسة و350 متعاون، كما أن لينك سيتي متواجدة في 20 موقع وأنجزت 43 عملية وتتوفر على طلبات إجمالية بقيمة 760 مليون أورو.

كما دكر المصدر ذاته، ببرنامج Bo 52 السكني الجديد٬ الذي يتواجد في الدار البيضاء أنفا وبالضبط في حي المركز المالي للدار البيضاء فاينانس سيتي Finance city، مشيرا إلى أن الدار البيضاء أنفا تعد رمزا للحضارة والتجديد في المدينة وذلك حسب وكالة التهيئة العمرانية وتنمية منطقة أنفا التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

وتجد الإشارة أنه من بين مميزات موقع Bo 52 أنه يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر رئيسية: أولا المحور الرئيسي للمركز المالي للدار البيضاء٬ ثانيا بستان النخيل وبرج المركز المالي للدار البيضاء٬ ثالثا عامل القرب من منتزه أنفا والطرامواي.

وفي هذا السياق٬ أفاد يونس عبد الجليل٬ المدير العام للينك سيتي المغرب٬ بأن '' Bo 52 يعتبر أول مشروع تابع للينك سيتي بالمغرب الذي تطمح المجموعة من خلاله أن يكون هذا البرنامج السكني واجهة لخبرة مجموعة Bouygues في البناء وبراعتها جنبا إلى جنب مع فرع شركة Bymaro. هذا وقال أيضا إن الشركة تضع نصب أعينها تقديم سكن بجودة عالية يتوفر على مساحات داخلية وخارجية فريدة من نوعها تساهم في توفير حياة سعيدة للجميع''.

وتجدر الإشارة إلى أن تعتزم لينك سيتي تعتزم بشراكة مع Casafoncia إنجاز مشروع سكني مُصَمَّم من قبل المهندسين المعماريين يشار بن يحيى٬ سعد القباج٬ إدريس كتاني ومحمد أمين سيانا٬ بمعمار قوي ومعاصر يتكون من عنصرين رئيسيين٬ سكن الطابق الأرضي + 16 ٬ الذي يؤكد الطابع العمودي للمشروع وانفتاحه على الشارع الرئيسي٬ وسكن الطابق الأرضي + 13 بمنظر رائع على بستان النخيل ولاكولين أنفا.