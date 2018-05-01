نميري لـ '' شوف سبور'' : مباراة الرجاء صعبة ولا خيار أمامنا سوى تحقيق الفوز ﻿

قال سفيان نميري حارس فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن اللاعبين واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مباراة يوم غد الأربعاء أمام فريق الرجاء البيضاوي برسم منافسات

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال سفيان نميري حارس فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن اللاعبين واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مباراة يوم غد الأربعاء أمام فريق الرجاء البيضاوي برسم منافسات البطولة الاحترافية، مشيرا إلى أن اللقاء لن يكون سهلا على فريقه رغم النتائج السلبية التي حققتها القلعة الخضراء.

وأفاد نميري في تصريح لـ ''شوف سبور''، إن فريق شباب الريف الحسيمي لا يهمه مع من سيخوض ما تبقى من مباريات البطولة الاحترافية بقدر ما يهمه الفوز بثلاثة نقاط والهروب ما أمكن من مناطق الخطر لتفادي النزول إلى القسم الوطني الثاني، موضحا أن قوة الرجاء لا تكمن في نتائجه السلبية التي حققها مؤخرا أو الأداء السلبي الذي ظهر به أمام نادي فيتاكلوب برسم الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية، خاصة وأن النادي يضم لاعبين متمكنين ولهم تجربة كبيرة في امتصاص الضغط وتحقيق مباريات جيدة.

وتابع قائلا :'' مع كامل احترامي لفريق الرجاء، سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز.. الحمد لله كل اللاعبين مستعدون ومتحفزون لتقديم مباراة جيدة وضمان النقاط الثلاث''.

وقال نفس المتحدث :'' الرجاء فريق كبير ورغم المستوى لي ظهر بيه مؤخرا يمكن يقدم مباراة قوية وينافس على الفوز في المباراة، ولهذا السبب لن نتهاون ولو دقيقة مهما سجلنا من الأهداف''.