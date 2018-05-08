 مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: ''واش تشرب قبل ولا بعد الحريرة'' ﻿
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مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: ''واش تشرب قبل ولا بعد الحريرة''

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 18:02 مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: واش تشرب قبل ولا بعد الحريرة | مجتمع
مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: ''واش تشرب قبل ولا بعد الحريرة''
قبل أيام من حلول شهر رمضان، تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء، صورة مثيرة للجدل، خاصة بعرض مقدم بأحد المراكز التجارية، لتخفيض أسعار الكحول بمناسبة شهر الصيام.

''شوف تيفي''

قبل أيام من حلول شهر رمضان، تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء، صورة مثيرة للجدل، خاصة بعرض مقدم بأحد المراكز التجارية، لتخفيض أسعار الكحول بمناسبة شهر الصيام.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة المتداولة، حيث عبر البعض منهم عن دهشتهم لهذا العرض المقدم بمناسبة رمضان، بينما استغل آخرون الفرصة للسخرية من خلال وضع تعليقات، حول شرب الكحول قبل أو بعد تناول وجبة ''الحريرة''.

ومن جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن عرض تخفيض أسعار الكحول، تم بمتجر يوجد بإحدى الدول الأوروبية، حيث يتم استغلال هذه المناسبة لتخفيض أسعار مجموعة من المواد من بينها ''الكحول'' .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رمضان شهر الصيام السخرية الكحول

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