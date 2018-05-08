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انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 17:52 انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت | اقتصاد
انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت
بعد بدء تسليم الوحدات السكنية الأولى، تطلق سندباد بيتش ريزورت المرحلة الثانية من مشروعها بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

 

بعد بدء تسليم الوحدات السكنية الأولى، تطلق سندباد بيتش ريزورت المرحلة الثانية من مشروعها بمدينة الدار البيضاء.

فقد تم اقتناء الأرض بعد أن استوفت الشركة جميع الشروط الإلزامية في إطار شراكة الإستثمار المبرمة مع الدولة التي ستبنى عليها مجموعة جديدة من الوحدات السكنية المتكاملة من طرف الشركة المطورة.

وحسب بلاغ من شركة سندباد بيتش ريزورت توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن هذه التجزئة الأرضية المحادية للجزء المنجز تمتد على مساحة تزيد عن 6 هكتارات تمكن من إنشاء مساحة تصل إلى حوالي 45.000 متر مربع مما يمنح فضاء أكبر للمساحات الخضراء.

ومن المخطط إنشاء المجمع السكني سندباد بيتش ريزورت على أربع مراحل ويمتد على مساحة تقارب 27 هكتارا بالقرب من كورنيش الدارالبيضاء بحيث تجمع هذه المجموعة السكنية بين احترام الطبيعة والعمارة الحضرية وتتضمن فيلات وشققا إضافة إلى منطقة خدمات مع فندق يطل على المحيط.

هذا وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى يبدأ سندباد بيتش ريزورت المرحلة الثانية من مشروعه الذي سيضم 178 شقة موزعة على 8 إقامات إضافة إلى 82 فيلا و12 دوبلكس.

ومن المؤكد أن الشكل المعماري سيكون مماثلا للإقامات والشقق المبنية سابقا وهو نمط يتكامل بشكل متناغم مع البيئة ويأخذ مرة أخرى قواعد العمارة الراقية حيث يغلب اللون الأبيض وكما هو الحال في المرحلة الأولى ستكون المساكن معتمدة من قبل haute environnementale qualité وهي شهادة فرنسية مستقلة للتصديق على المساكن الصحية والآمنة والمريحة والفعالة اقتصاديا والصديقة للبيئة.

وأعلنت، الشركة أن انطلاق الأعمال ستباشر قبل نهاية هذه السنة لمدة تصل إلى 30 شهرا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي اقتصاد مشروع سندباد بيتش ريزورت

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