 طلال لـ '' شوف سبور'' : من حق كل الوداديين أينما وجدوا أن يحتفلوا بذكرى 81 على تأسيس فريق عظيم ﻿
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طلال لـ '' شوف سبور'' : من حق كل الوداديين أينما وجدوا أن يحتفلوا بذكرى 81 على تأسيس فريق عظيم

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 17:47 طلال لـ شوف سبور : من حق كل الوداديين أينما وجدوا أن يحتفلوا بذكرى 81 على تأسيس فريق عظيم | سبور
طلال لـ '' شوف سبور'' : من حق كل الوداديين أينما وجدوا أن يحتفلوا بذكرى 81 على تأسيس فريق عظيم
قال محمد طلال مسؤول عن التواصل والمسؤول المالي عن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن من حق كل الوداديين في العالم أن يحتفلوا بذكرى تأسيس واحد من أعرق وأشهر الأندية المغربية

'' شوف سبور''

قال محمد طلال مسؤول عن التواصل والمسؤول المالي عن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن من حق كل الوداديين في العالم أن يحتفلوا بذكرى تأسيس واحد من أعرق وأشهر الأندية المغربية والإفريقية.

وأفاد طلال في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن كل الوداديين والوداديات أينما وجدوا، لديهم الحق في الاحتفال بالذكرى الخالدة لمرور 81 سنة على تأسيس فريق عظيم.

وتابع قائلا :'' فريق الوداد انخرط رجاله في حركية المقاومة والنضال، وكان سندا مساندا من رحم الشعب ومعه، دفاعا عن الوطن، ونصرة للملك محمد الخامس الذي جاد، على هذا الصرح التاريخي الكبير، بلقب ''وداد الأمة''.

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شوف سبور المغرب الوداد محمد طلال

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