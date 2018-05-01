عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـ''كوتشي'' بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع عقبة بن نافع بمدينة الدار البيضاء، شهد قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي، وقوع حادث خطير، حيث اصطدمت شاحنة كبيرة ''رموك'' بعربة مجرورة، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص من

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع عقبة بن نافع بمدينة الدار البيضاء، شهد قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي، وقوع حادث خطير، حيث اصطدمت شاحنة كبيرة ''رموك'' بعربة مجرورة، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص من بينهم طفلة بجروح جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذا الحادث، أن الشاحنة، كانت تحاول تجاوز العربة المجرورة، قبل أن تصطدم بها بقوة كبيرة، ما خلف إصابة أربعة أشخاص.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.