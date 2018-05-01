 عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـ''كوتشي'' بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: واش تشرب قبل ولا بعد الحريرة | مجتمع

مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: ''واش تشرب قبل ولا

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي في مرمى العين الإمراتي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي في مرمى العين الإمراتي

انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت | اقتصاد

انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت

عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـكوتشي بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـ''كوتشي'' بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى

عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف حقل غني بالغاز بهذه المنطقة +فيديو | مجتمع

عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف حقل غني بالغاز بهذه المنطقة +فيديو

بث مباشر نهائي كأس فرنسا : باريس سان جيرمان - ليزيربيي | بووز

بث مباشر نهائي كأس فرنسا : باريس سان جيرمان - ليزيربيي

عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية | ثقافة و فنون

عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية

بعد حجزها بطريقة غير قانونية بمياه جنوب افريقيا ..باخرة الفوسفاط تعود للمياه المغــربية | بوليتيك

بعد حجزها بطريقة غير قانونية بمياه جنوب افريقيا ..باخرة الفوسفاط تعود للمياه المغــربية

هذا ما قاله أسامة السعيدي لبي ان سبورت عن متمنياته المشاركة في المونديال وفخره حمل القميص الوطني | بووز

هذا ما قاله أسامة السعيدي لبي ان سبورت عن متمنياته المشاركة في المونديال وفخره حمل القميص الوطني

مقاطعون ولكن...!

عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـ''كوتشي'' بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 17:25 عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـكوتشي بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـ''كوتشي'' بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع عقبة بن نافع بمدينة الدار البيضاء، شهد قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي، وقوع حادث خطير، حيث اصطدمت شاحنة كبيرة ''رموك'' بعربة مجرورة، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص من

''شوف تيفي''

 

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع عقبة بن نافع بمدينة الدار البيضاء، شهد قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي، وقوع حادث خطير، حيث اصطدمت شاحنة كبيرة ''رموك'' بعربة مجرورة، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص من بينهم طفلة بجروح جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذا الحادث، أن الشاحنة، كانت تحاول تجاوز العربة المجرورة، قبل أن تصطدم بها بقوة كبيرة، ما خلف إصابة أربعة أشخاص.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية رموك عربة مجرورة الشاحنة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شك الساكنة ينقلب يقينا ويطيح بعصابة مختصة في سرقة المواشي | حوادث و حقوق

شك الساكنة ينقلب يقينا ويطيح بعصابة مختصة في سرقة المواشي

مرة أخرى ... اختطاف فتاة قاصرة بمدينة أكادير من طرف عصابة إجرامية على متن سيارة وتكبيلها واحتجازها....تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

مرة أخرى ... اختطاف فتاة قاصرة بمدينة أكادير من طرف عصابة إجرامية على متن سيارة وتكبيلها واحتجازها....تفاصيل خطيرة

صادم..إيطالية أرادت إحراق جثة زوجها المغربي بإيطاليا | حوادث و حقوق

صادم..إيطالية أرادت إحراق جثة زوجها المغربي بإيطاليا

عــاجل و بالصــور..هــاعلاش طلع أب فوق عمود كهربائي و هدد بالانتحــار فكــازا | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور..هــاعلاش طلع أب فوق عمود كهربائي و هدد بالانتحــار فكــازا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المرحوم بابا.. وفاة اللاعب الذي أهدى بهدفه المغرب الكأس الافريقية الوحيدة في تاريخه | قنوات أخرى
منذ 25 دقيقة

المرحوم ''بابا''.. وفاة اللاعب الذي أهدى بهدفه المغرب الكأس الافريقية الوحيدة في تاريخه

حقائق صادمة من قلب منزل الشاب جواد اللي مات فالطاليان ومراتو بغات تحرق الجثة ديالو..العصابة اللي قتلات لينا ولدنا فالطاليان وقالو لينا انتاحــر حيث مبغاش يدخل فالديانة ديالهم | خارج البلاطو

حقائق صادمة من قلب منزل الشاب جواد اللي مات فالطاليان ومراتو بغات تحرق الجثة ديالو..العصابة اللي قتلات لينا ولدنا فالطاليان وقالو لينا انتاحــر حيث مبغاش يدخل فالديانة ديالهم

حصـــري و بالفيديو..الناصري يكشف الحقيقة الكاملة:لا علاقة للوداد باللاعب بنحليب | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو..الناصري يكشف الحقيقة الكاملة:لا علاقة للوداد باللاعب بنحليب

في أول خروج إعلامي..حقائق مثيرة وصادمة يكشفها والد الشاب جواد اللي مات فالطاليان و الزوجة ديالو بْغات تحرق الجثة و الأم تبكي بحرقة و تناشد المسؤولين..جيبو لينا ولدي نشوفي ميت | بــووز

في أول خروج إعلامي..حقائق مثيرة وصادمة يكشفها والد الشاب جواد اللي مات فالطاليان و الزوجة ديالو بْغات تحرق الجثة و الأم تبكي بحرقة و تناشد المسؤولين..جيبو لينا ولدي نشوفي ميت

﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: واش تشرب قبل ولا بعد الحريرة | مجتمع
منذ 7 دقائق

مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: ''واش تشرب قبل ولا

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي في مرمى العين الإمراتي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي في مرمى العين الإمراتي

انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت | اقتصاد

انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت

عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـكوتشي بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـ''كوتشي'' بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.