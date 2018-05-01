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عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف حقل غني بالغاز بهذه المنطقة +فيديو

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 16:55 عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف حقل غني بالغاز بهذه المنطقة +فيديو | مجتمع
عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف حقل غني بالغاز بهذه المنطقة +فيديو
كشفت شركة SDX ENEGRY البريطانية، المكلفة بالتنقيب عن الغاز في المغرب، عن خبر سار للمغاربة، يتمثل في اكتشافها لحقل غني بالغاز الطبيعي في منطقة لالة ميمونة المتواجدة بين الرباط والقنيطرة.

"شوف تيفي"

 

كشفت شركة SDX ENEGRY البريطانية، المكلفة بالتنقيب عن الغاز في المغرب، عن خبر سار للمغاربة، يتمثل في اكتشافها لحقل غني بالغاز الطبيعي في منطقة لالة ميمونة المتواجدة بين الرباط والقنيطرة.

وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها، أمس الإثنين، أن عمليات الحفر ببئر LMS-1 والتي بلغ عمقها حوالي 1158 متر، مكنت من اكتشاف الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن البئر أصبح منتجا للغاز الطبيعي كما هو الشأن بالنسبة للبئر H-9.

وأشارت الشركة البريطانية، أن رئيسها التنفيذي "بول ويلش" قال: " إن الشركة سعيدة جدا بهذه النتائج والتي فاقت التوقعات قبل الحفر"، مضيفا أن هذه النتائج تشجع على تعميق البحث في المنطقة الغنية بالغاز، خاصة بعد نجاح البحث في سبعة آبار من أصل تسعة.

وشدد الرئيس التنفيذي المذكور، على أن الشركة تسعى إلى الرفع من الإنتاج الكلي من الغاز الطبيعي في سنة 2018 وزيادته إلى أربعة أضعاف في منطقة الغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القنيطرة الرئيس التنفيذي التنقيب

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