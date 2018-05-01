زيدان يكشف عن تفاصيل إصابة رونالدو وحقيقة غيابه عن نهائي الحلم ﻿

قال زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو يعاني من ''التواء خفيف'' في الكاحل الأيمن، موضحا أن اللاعب سيكون بإمكانه مواجهة

'' شوف سبور''

قال زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو يعاني من ''التواء خفيف'' في الكاحل الأيمن، موضحا أن اللاعب سيكون بإمكانه مواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد زيدان في مؤتمر صحفي، أن إصابة رونالدو بالتواء، لم يسفر عن ضرر محدد على عظمة الشظية، مشيرا إلى أنه مجرد التواء وكاحله مستقر.

وقال زيدان :'' مذهل ما يمتلكه هذا اللاعب على وجه الخصوص، لقد عاد إلى الملعب، واستعاد أحاسيسه بعد 48 ساعة (من الإصابة)، برغم أننا لا نعرف متى سيعود للعب، إلا أن عودته بعد 48 ساعة تؤكد استثماره ورغبته الدائمة في اللعب''.

وعلى الرغم من أن رونالدو أكمل الشوط الأول، إلا أن زيدان سحب اللاعب في الشوط الثاني ودفع بماركو أسنسيو بدلا عنه.

ويسعى النادي الملكي إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (12 لقبا حاليا)، والتتويج بالمسابقة الأوروبية للمرة الثالثة تواليا، عندما يواجه ليفربول في 26 ماي الجاري في كييف الأوكرانية.