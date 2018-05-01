الوينرز ينتصر على الناصيري في عيد ميلاد الوداد ﻿

تلقى فصيل ''الوينرز'' المساند لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم بإرتياح كبير قرار وزارة الشباب والرياضة، القاضي برفض ''الشركة'' التي أحدثها في وقت سابق رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصيري.

شـــوف تيفي:

تلقى فصيل "الوينرز" المساند لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم بإرتياح كبير قرار وزارة الشباب والرياضة، القاضي برفض "الشركة" التي أحدثها في وقت سابق رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصيري.

وتزامن رفض وزارة الشباب والرياضة لطلب المصادقة على الشركة، مع احتفال أنصار "الواك" بالذكرى 81 لتأسيس الفريق الأحمر

وكان فصيل "الوينرز" قد رفض في بلاغات سابقة، رفضا قاطعا تأسيس شركة لتسيير الوداد فرع كرة القدم، وطالب الوزارة في لافتة رفعها خلال إحدى مباريات الوداد للتدخل وتطبيق القانون على رئيس فريقهم سعيد الناصيري وهو ما استجابت له الوزارة.

يشار إلى أن "شوف تيفي" كانت قد انفردت بنشر وثيقة أظهرت أن الناصيري أنشأ شركة لتسيير الوداد في سرية تامة