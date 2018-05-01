خاص: سلطات أكادير تدعم الحسنية والمكتب يعد اللاعبين بمبلغ كبير مقابل الانتصار على الوداد ﻿

حرص والي مدينة أكادير على تقديم الدعم لممثل جهة سوس بالبطولة الإحترافية، من خلال زيارة لاعبي فريق حسنية أكادير في آخر حصة تدريبية قبل التوجه نحو الدار البيضاء لمواجهة الوداد الرياضي، يوم غد

شـــوف تيفي:

حرص والي مدينة أكادير على تقديم الدعم لممثل جهة سوس بالبطولة الإحترافية، من خلال زيارة لاعبي فريق حسنية أكادير في آخر حصة تدريبية قبل التوجه نحو الدار البيضاء لمواجهة الوداد الرياضي، يوم غد الأربعاء بمركب محمد الخامس.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" إن المكتب المسير لفريق حسنية أكادير، وعد اللاعبين بصرف منحة مالية تصل لمليوني سنتيم مقابل الفوز على الوداد ومواصلة رحلة البحث عن درع البطولة الإحترافية.

وذكرت المصادر نفسها، أن المبلغ سيضاعف بالنصف خلال المقابلة القادمة أمام الدفاع الحسني الجديدي، في حالة حصد النقاط الثلاث أمام "الواك".