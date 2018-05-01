 خاص: سلطات أكادير تدعم الحسنية والمكتب يعد اللاعبين بمبلغ كبير مقابل الانتصار على الوداد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لينك سيتي تحدث فرعا لهـا بالمغرب | اقتصاد

''لينك سيتي'' تحدث فرعا لهـا بالمغرب

مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: واش تشرب قبل ولا بعد الحريرة | مجتمع

مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: ''واش تشرب قبل ولا

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي في مرمى العين الإمراتي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي في مرمى العين الإمراتي

انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت | اقتصاد

انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت

عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـكوتشي بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حــادث خطير يهز مدينة البيضاء..رموك دخل فـ''كوتشي'' بالبيضاء والناس داوهم للمستشفى

عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف حقل غني بالغاز بهذه المنطقة +فيديو | مجتمع

عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف حقل غني بالغاز بهذه المنطقة +فيديو

بث مباشر نهائي كأس فرنسا : باريس سان جيرمان - ليزيربيي | بووز

بث مباشر نهائي كأس فرنسا : باريس سان جيرمان - ليزيربيي

عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية | ثقافة و فنون

عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية

بعد حجزها بطريقة غير قانونية بمياه جنوب افريقيا ..باخرة الفوسفاط تعود للمياه المغــربية | بوليتيك

بعد حجزها بطريقة غير قانونية بمياه جنوب افريقيا ..باخرة الفوسفاط تعود للمياه المغــربية

مقاطعون ولكن...!

خاص: سلطات أكادير تدعم الحسنية والمكتب يعد اللاعبين بمبلغ كبير مقابل الانتصار على الوداد

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 15:26 خاص: سلطات أكادير تدعم الحسنية والمكتب يعد اللاعبين بمبلغ كبير مقابل الانتصار على الوداد | سبور
خاص: سلطات أكادير تدعم الحسنية والمكتب يعد اللاعبين بمبلغ كبير مقابل الانتصار على الوداد
حرص والي مدينة أكادير على تقديم الدعم لممثل جهة سوس بالبطولة الإحترافية، من خلال زيارة لاعبي فريق حسنية أكادير في آخر حصة تدريبية قبل التوجه نحو الدار البيضاء لمواجهة الوداد الرياضي، يوم غد

 شـــوف تيفي:

 حرص والي مدينة أكادير على تقديم الدعم لممثل جهة سوس بالبطولة الإحترافية، من خلال زيارة لاعبي فريق حسنية أكادير في آخر حصة تدريبية قبل التوجه نحو الدار البيضاء لمواجهة الوداد الرياضي، يوم غد الأربعاء بمركب محمد الخامس.

 وفي السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" إن المكتب المسير لفريق حسنية أكادير، وعد اللاعبين بصرف منحة مالية تصل لمليوني سنتيم مقابل الفوز على الوداد ومواصلة رحلة البحث عن درع البطولة الإحترافية.

 وذكرت المصادر نفسها، أن المبلغ سيضاعف بالنصف خلال المقابلة القادمة أمام الدفاع الحسني الجديدي، في حالة حصد النقاط الثلاث أمام "الواك".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الوداد البطولة اللابين منحة تتويج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نميري لـ شوف سبور : مباراة الرجاء صعبة ولا خيار أمامنا سوى تحقيق الفوز | سبور

نميري لـ '' شوف سبور'' : مباراة الرجاء صعبة ولا خيار أمامنا سوى تحقيق الفوز

طلال لـ شوف سبور : من حق كل الوداديين أينما وجدوا أن يحتفلوا بذكرى 81 على تأسيس فريق عظيم | سبور

طلال لـ '' شوف سبور'' : من حق كل الوداديين أينما وجدوا أن يحتفلوا بذكرى 81 على تأسيس فريق عظيم

عاجل.. إنا لله و إنا إليه راجعون وفاة لاعب سابق بالمنتخب المغربي | سبور

عاجل.. إنا لله و إنا إليه راجعون'' وفاة لاعب سابق بالمنتخب المغربي

زيدان يكشف عن تفاصيل إصابة رونالدو وحقيقة غيابه عن نهائي الحلم | سبور

زيدان يكشف عن تفاصيل إصابة رونالدو وحقيقة غيابه عن نهائي الحلم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المرحوم بابا.. وفاة اللاعب الذي أهدى بهدفه المغرب الكأس الافريقية الوحيدة في تاريخه | قنوات أخرى
منذ 35 دقيقة

المرحوم ''بابا''.. وفاة اللاعب الذي أهدى بهدفه المغرب الكأس الافريقية الوحيدة في تاريخه

حقائق صادمة من قلب منزل الشاب جواد اللي مات فالطاليان ومراتو بغات تحرق الجثة ديالو..العصابة اللي قتلات لينا ولدنا فالطاليان وقالو لينا انتاحــر حيث مبغاش يدخل فالديانة ديالهم | خارج البلاطو

حقائق صادمة من قلب منزل الشاب جواد اللي مات فالطاليان ومراتو بغات تحرق الجثة ديالو..العصابة اللي قتلات لينا ولدنا فالطاليان وقالو لينا انتاحــر حيث مبغاش يدخل فالديانة ديالهم

حصـــري و بالفيديو..الناصري يكشف الحقيقة الكاملة:لا علاقة للوداد باللاعب بنحليب | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو..الناصري يكشف الحقيقة الكاملة:لا علاقة للوداد باللاعب بنحليب

في أول خروج إعلامي..حقائق مثيرة وصادمة يكشفها والد الشاب جواد اللي مات فالطاليان و الزوجة ديالو بْغات تحرق الجثة و الأم تبكي بحرقة و تناشد المسؤولين..جيبو لينا ولدي نشوفي ميت | بــووز

في أول خروج إعلامي..حقائق مثيرة وصادمة يكشفها والد الشاب جواد اللي مات فالطاليان و الزوجة ديالو بْغات تحرق الجثة و الأم تبكي بحرقة و تناشد المسؤولين..جيبو لينا ولدي نشوفي ميت

﻿

آخر المستجدات

لينك سيتي تحدث فرعا لهـا بالمغرب | اقتصاد
منذ 6 دقائق

''لينك سيتي'' تحدث فرعا لهـا بالمغرب

مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: واش تشرب قبل ولا بعد الحريرة | مجتمع

مثير وبالصورة..عرض خاص للمدمنين على الكحول خلال شهر رمضان والفيسبوكيون يسخرون: ''واش تشرب قبل ولا

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي في مرمى العين الإمراتي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف يوسف العربي في مرمى العين الإمراتي

انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت | اقتصاد

انطلاق المرحلة الثانية لمشروع سندباد بيتش ريزورت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.