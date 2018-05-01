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عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 15:13 عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية | ثقافة و فنون
عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية
من توقيع السيناريست الشاب رشيد العروصي، خريج المعهد العالي للتنشيط والمسرح، يعرض حاليا بالقاعات السينمائية فيلم «المطلقة» في أول تجربة سينمائية مطولة له نسج أحداثها حول وضع المرأة المطلقة في

شوف تيفي:

من توقيع السيناريست الشاب رشيد العروصي، خريج المعهد العالي للتنشيط والمسرح، يعرض حاليا بالقاعات السينمائية فيلم «المطلقة» في أول تجربة سينمائية مطولة له نسج أحداثها حول وضع المرأة المطلقة في المجتمع المغربي.

وتروي أحداث الفيلم حكاية «ياسمين»، عن قصة واقعية عاشت تفاصيلها المريرة امرأة شابة مطلقة حديثا، التي تخوض غمار الطلاق عوض الاستمرار مع زوج مدمن على لعب القمار والكحول، لكن معركتها تبدأ مع حصولها على الطلاق، حيث تصطدم بأفكار قديمة لمجتمعها الذي يرفض الطلاق، ويحملها مسؤولية فشل زواجها، ويعتبرها مذنبة وليست ضحية.

وتتطور القصة مع رغبة «ياسمين»، في أن تبدأ من جديد، وبشكل مغاير، حيث تصطدم علاقة الحب التي تجمعها برجل ثان برفض المجتمع لهذه لعلاقة وبرفض والدة الرجل الثاني أيضا ارتباطه بامرأة مطلقة.

الفيلم تشارك فيه وجوه جديدة من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، أبرزها ابتسام كمال في دور «ياسمين»، إلى جانب ياسين أحجام وعمر السيد وسعاد خيي، وكل من الممثلة حفيظة خيي، والفنانين محمد مشموم ومصطفى ومحمود بلحسن، وعبد الواحد الموادين ومحمد حراكة ولبنى الشكلاط ورشيدة السعودي. أسماء انتقاها المخرج لتلبس شخصيات فيلمه الذي تم تصوير معظم مشاهده في مدينة الدار البيضاء، وتصل مدة عرضه إلى ساعة و35 دقيقة.

يشار أن رشيد العروصي اشتهر بكتابة السيناريو وإخراج عدد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها سلسلة «لالة فاطمة»، و«عائلة السي مربوح»، و«جحا يا جحا»، و«رجال تحت الأرض» و«الأخطبوط»، فضلا عن توقيعه عددا من الوثائقيات.

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شوف تيفي المغرب فيلم المطلقة بالقاعات السينمائية المغربية رشيد العروصي عمر السيد ياسين أحجام

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