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3 دول عربية يرغب ثلث سكانها في مهاجرتها... والمغرب ضمن القائمة

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 14:38 3 دول عربية يرغب ثلث سكانها في مهاجرتها... والمغرب ضمن القائمة | دولي
3 دول عربية يرغب ثلث سكانها في مهاجرتها... والمغرب ضمن القائمة
كشف استطلاع للرأي أجراه معهد ''غالوب'' الأمريكي، أن ثلث سكان كل من الجزائر وليبيا والمغرب، يرغبون في الهجرة للاستقرار في بلد آخر.

''شوف تيفي''

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد ''غالوب'' الأمريكي، أن ثلث سكان كل من الجزائر وليبيا والمغرب، يرغبون في الهجرة للاستقرار في بلد آخر.

وتوصل المعهد الأمريكي، عبر الاستطلاع الذي أجري في خمس دول بشمال أفريقيا هي الجزائر وليبيا ومصر وتونس والمغرب إلى ارتفاع رغبة سكان المنطقة في الهجرة، على الرغم من الجهود المبذولة أخيرًا للحد من الهجرة من دول المنشأ ودول العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''.

وفي هذا السياق ارتفعت النسب المئوية في ثلاثة بلدان في المنطقة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب، وهي مزيج من دول المنشأ والعبور والمقصد للمهاجرين من عمق الصحراء الأفريقية ، وفقًا للمعهد الأمريكي الذي أفرج عن نتائج الاستطلاع الأحد.

وبالنسبة للدول الثلاث، فإن واحدا من كل ثلاثة أشخاص، أي 32 بالمائة في عام 2017، قالوا إنهم يرغبون في الهجرة إلى بلد آخر، مقابل 28 بالمائة في العام 2016.

وتستند نتائج استطلاع ''غالوب'' إلى مجموعة من المقابلات الهاتفية والشخصية أجريت بين عامي 2016 و2017 في الجزائر ومصر والمغرب وتونس وليبيا.

‫شوف تيفي

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