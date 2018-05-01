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شك الساكنة ينقلب يقينا ويطيح بعصابة مختصة في سرقة المواشي

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 14:33 شك الساكنة ينقلب يقينا ويطيح بعصابة مختصة في سرقة المواشي | حوادث و حقوق
شك الساكنة ينقلب يقينا ويطيح بعصابة مختصة في سرقة المواشي
شكوك وتنبه ساكنة دوار كدامة أطاحت بعصابة مختصة في سرقة المواشي، أول يوم أمس الأحد 06 ماي بدوار كدامة جماعة بني وكيل التابعة لمنطقة الفقيه بن صالح، والعصابة تتكون من شقيقين يتحدران من نواحي بنجرير.

شوف تيفي

شكوك وتنبه ساكنة دوار كدامة أطاحت بعصابة مختصة في سرقة المواشي، أول يوم أمس الأحد 06 ماي بدوار كدامة جماعة بني وكيل التابعة لمنطقة الفقيه بن صالح، والعصابة تتكون من شقيقين يتحدران من نواحي بنجرير.

وعن تفاصيل القبض عن العصابة حسب ما أورده موقع الفقيه بن صالح كوم أمس الاثنين 07 ماي بدأت حين ارتابت شكوك عددا من ساكنة الدوار حول شخص يسوق قطيعا مهما من الأغنام حوالي 90 رأسا، ومنبع الشكوك ناتج عن ارتفاع عدد عمليات سرقة المواشي بالمنطقة من طرف عصابة ''الفراقشية''، الشيء الذي دفع بمجموعة من الأشخاص إلى توقيف الشخص محط الشكوك.

ليتم الاتصال فورا بعناصر الدرك الملكي ، وفور حضورهم بعين المكان فتح تحقيق في القضية وتم توقيف المشتبه به، وبعد التحريات التي أجرتها فرقة الدرك الملكي تبين أن رؤوس الأغنام بالفعل تم سرقتها يوم السبت الماضي 05 ماي من رعاة رحل بمنطقة عين قشير من طرف الشخص الموقوف وشقيق له الذي تم توقيفه كذلك.

وقد تم وضع المشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية على أن يتم إحالتهما على أنظار النيابة العامة لدى جنائية بني ملال لاستكمال أطوار التحقيق.

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المغرب شوف تيفي مجتمع الفقيه بن صالح سرقة المواشي عصابة

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