 التجاري وفابنك يثمن ويكافئ المقاولات الصغرى المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية | ثقافة و فنون

عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية

بعد حجزها بطريقة غير قانونية بمياه جنوب افريقيا ..باخرة الفوسفاط تعود للمياه المغــربية | بوليتيك

بعد حجزها بطريقة غير قانونية بمياه جنوب افريقيا ..باخرة الفوسفاط تعود للمياه المغــربية

هذا ما قاله أسامة السعيدي لبي ان سبورت عن متمنياته المشاركة في المونديال وفخره حمل القميص الوطني | بووز

هذا ما قاله أسامة السعيدي لبي ان سبورت عن متمنياته المشاركة في المونديال وفخره حمل القميص الوطني

3 دول عربية يرغب ثلث سكانها في مهاجرتها... والمغرب ضمن القائمة | دولي

3 دول عربية يرغب ثلث سكانها في مهاجرتها... والمغرب ضمن القائمة

شك الساكنة ينقلب يقينا ويطيح بعصابة مختصة في سرقة المواشي | حوادث و حقوق

شك الساكنة ينقلب يقينا ويطيح بعصابة مختصة في سرقة المواشي

التجاري وفابنك يثمن ويكافئ المقاولات الصغرى المغربية | اقتصاد

التجاري وفابنك يثمن ويكافئ المقاولات الصغرى المغربية

مرة أخرى ... اختطاف فتاة قاصرة بمدينة أكادير من طرف عصابة إجرامية على متن سيارة وتكبيلها واحتجازها....تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

مرة أخرى ... اختطاف فتاة قاصرة بمدينة أكادير من طرف عصابة إجرامية على متن سيارة وتكبيلها

مثير وبالفيديو.. شاب مغربي يلتقي بنجوم المستديرة لدعم المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | بووز

مثير وبالفيديو.. شاب مغربي يلتقي بنجوم المستديرة لدعم المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

عاجل..مواصلة أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومواجهة أحمجيق بمجموعة من الأدلة | بوليتيك

عاجل..مواصلة أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومواجهة أحمجيق بمجموعة من الأدلة

مقاطعون ولكن...!

التجاري وفابنك يثمن ويكافئ المقاولات الصغرى المغربية

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 14:33 التجاري وفابنك يثمن ويكافئ المقاولات الصغرى المغربية | اقتصاد
التجاري وفابنك يثمن ويكافئ المقاولات الصغرى المغربية
أطلقت مجموعة التجاري وفابنك صباح يومه الثلاثاء بمقرها الرئيسي بالدارالبيضاء، مبادرة جديدة مسماة بمسابقة « أنا معاك » تهدف لتثمين ريادة الأعمال وتشجيع روح المقاولة وتأكيد رغبته في المساهمة في

شوف تيفي

أطلقت مجموعة التجاري وفابنك صباح يومه الثلاثاء بمقرها الرئيسي بالدارالبيضاء، مبادرة جديدة مسماة بمسابقة « أنا معاك » تهدف لتثمين ريادة الأعمال وتشجيع روح المقاولة وتأكيد رغبته في المساهمة في تسريع نمو المقاولات الصغرى.

هذا وتأتي المسابقة المذكورة في استمرارية هذا الالتزام الذي يجعل المجموعة البنكية تمركز المقاولات الصغرى في صميم اهتماماتها وتضع رهن إشارتها نظام دعم دائم يعتمد على الخدمات المالية وغير المالية لتعزيز نموها.

دار المقاول وهي مفهوم حصري متوفر في منصة إلكترونية وفضاءات قرب، تقدم عرضا شاملا للمقاولات الصغرى القائمة، الناشئة أو في طور الإعداد، هذا العرض يقدم لهذه المقاولات إمكانية الاستفادة من العديد من خدمات المرافقة من خلال الوصول إلى معلومات قيمة، مستشارين متخصصين، جلسات تدريب يومية وتواصل مع مختلف الفاعلين في المجال المقاولاتي لمساعدتها في تطوير أو إنشاء أعمالها .

ووفق ما كشفه مسؤولو التجاري وفابنك، فإن مراكز دار المقاول مفتوحة حاليا في مدن أيت ملول، طنجة، الجديدة،مراكش، فيما سيتم تطوير الخدمة في جميع مناطق المملكة للمساهمة في ظهور نسيج قوي من المقاولات الصغرى.

ومن جهته، كشف إسماعيل لحسيني مدرب المقاولين لشوف تيفي، أن التجاري وفابنك يرغب في توسيع آفاق دعمه للمقاولات الصغرى من خلال ضم المقاولات التي تتفوق في مجالات نشاطها وإبراز مهارات طموحات ونجاح هذه المقاولات من خلال مسابقة "أنا معاك" بغرض مكافأة أحسن المقاولات الصغرى على الصعيد الوطني.

وأضاف المتحدث نفسه، أن المسابقة تضم مجموعة من الفئات منها : ريادة الأعمال مع جائزة أحسن مشروع مقاولة، الابتكار مع جائزة الإبتكار، النهج الصديق للبيئة أو الإقتصاد التضامني مع جائزة التنمية المستدامة ، النمو أو التطور مع جائزة التصدير.

وبخصوص كيفية المشاركة في مسابقة « أنا معاك »، ما على المشارك سوى التسجيل عبر موقع com. www.daralmoukawilمن 8 ماي إلى 8 يونيو 2018، وبعد مرحلة الاختيار المسبق للطلبات التي يتم تلقيها سيتم اختيار أفضل المرشحين ودعوتهم لتقديم عروضهم أمام لجنة تحكيم منطقتهم، لتجتمع بعد ذلك لجان التحكيم الإقليمية من 18 يونيو إلى 6 يوليوز في مجموعة من المدن لاختيار 4 مرشحين في نهاية كل مرحلة أي واحد لكل فئة.

وبهذا سيستفيد النهائيون في جميع المراحل من التدريب على تنظيم مقاولاتهم من قبل المدرب إسماعيل لحسيني قبل عرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم نهائية في 11 يوليوز، على أن يتم الإعلان عن الفائزين الأربعة الذين تم اختيارهم على المستوى الوطني من قبل لجنة التحكيم النهائية وسيتم منحهم الجائزة خلال حفل سينظمة التجاري وفابنك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي اقتصاد التجاري وفابنك أنا معاك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فعلها النفط في عز حملة المقاطعة.. برميل البترول يحلق إلى سقف 75 دولارا | اقتصاد

فعلها النفط في عز حملة المقاطعة.. برميل البترول يحلق إلى سقف 75 دولارا

خــاص:هذه حقيقة إقالة مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة من منصبه | اقتصاد

خــاص:هذه حقيقة إقالة مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة من منصبه

نستلي المغرب تنشىء 3 مدارس وتنشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية | اقتصاد

نستلي المغرب تنشىء 3 مدارس وتنشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية

ســار للمغاربة..ارتفاع الدرهم مقابل الدولار | اقتصاد

ســار للمغاربة..ارتفاع الدرهم مقابل الدولار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النجم المغربي أسامة السعيدي في تصريح ل بي ان سبورت أتمنى اللعب للمنتخب المغربي في المونديال روسيا | قنوات أخرى
منذ 7 دقائق

النجم المغربي أسامة السعيدي في تصريح ل بي ان سبورت أتمنى اللعب للمنتخب المغربي في المونديال روسيا

بالفيديو.. مواقف طريفة في برنامج ماستر شاف النجوم في رمضان..كيطيبو بالكوميك | خارج البلاطو

بالفيديو.. مواقف طريفة في برنامج ماستر شاف النجوم في رمضان..كيطيبو بالكوميك

الشاف مريم تكشف حصــريا المفاجأة اللي وقعات مع المشاهير المغاربة فبرنامج ماستر شيف النجوم قبل عرضه في رمضان | خارج البلاطو

الشاف مريم تكشف حصــريا المفاجأة اللي وقعات مع المشاهير المغاربة فبرنامج ماستر شيف النجوم قبل عرضه في رمضان

حصــري و بالفيديو:حرقة كبيرة في قلب منزل الشاب المغربي جــواد اللي مات فالطاليان و مرتو بغات تحرق الجثة ديالو | بــووز

حصــري و بالفيديو:حرقة كبيرة في قلب منزل الشاب المغربي "جــواد" اللي مات فالطاليان و مرتو بغات تحرق الجثة ديالو

﻿

آخر المستجدات

عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية | ثقافة و فنون
منذ 21 دقيقة

عرض فيلم جديد تحت عنوان «المطلقة» بالقاعات السينمائية المغربية

بعد حجزها بطريقة غير قانونية بمياه جنوب افريقيا ..باخرة الفوسفاط تعود للمياه المغــربية | بوليتيك

بعد حجزها بطريقة غير قانونية بمياه جنوب افريقيا ..باخرة الفوسفاط تعود للمياه المغــربية

هذا ما قاله أسامة السعيدي لبي ان سبورت عن متمنياته المشاركة في المونديال وفخره حمل القميص الوطني | بووز

هذا ما قاله أسامة السعيدي لبي ان سبورت عن متمنياته المشاركة في المونديال وفخره حمل القميص الوطني

3 دول عربية يرغب ثلث سكانها في مهاجرتها... والمغرب ضمن القائمة | دولي

3 دول عربية يرغب ثلث سكانها في مهاجرتها... والمغرب ضمن القائمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.