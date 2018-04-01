التجاري وفابنك يثمن ويكافئ المقاولات الصغرى المغربية ﻿

أطلقت مجموعة التجاري وفابنك صباح يومه الثلاثاء بمقرها الرئيسي بالدارالبيضاء، مبادرة جديدة مسماة بمسابقة « أنا معاك » تهدف لتثمين ريادة الأعمال وتشجيع روح المقاولة وتأكيد رغبته في المساهمة في

شوف تيفي

أطلقت مجموعة التجاري وفابنك صباح يومه الثلاثاء بمقرها الرئيسي بالدارالبيضاء، مبادرة جديدة مسماة بمسابقة « أنا معاك » تهدف لتثمين ريادة الأعمال وتشجيع روح المقاولة وتأكيد رغبته في المساهمة في تسريع نمو المقاولات الصغرى.

هذا وتأتي المسابقة المذكورة في استمرارية هذا الالتزام الذي يجعل المجموعة البنكية تمركز المقاولات الصغرى في صميم اهتماماتها وتضع رهن إشارتها نظام دعم دائم يعتمد على الخدمات المالية وغير المالية لتعزيز نموها.

دار المقاول وهي مفهوم حصري متوفر في منصة إلكترونية وفضاءات قرب، تقدم عرضا شاملا للمقاولات الصغرى القائمة، الناشئة أو في طور الإعداد، هذا العرض يقدم لهذه المقاولات إمكانية الاستفادة من العديد من خدمات المرافقة من خلال الوصول إلى معلومات قيمة، مستشارين متخصصين، جلسات تدريب يومية وتواصل مع مختلف الفاعلين في المجال المقاولاتي لمساعدتها في تطوير أو إنشاء أعمالها .

ووفق ما كشفه مسؤولو التجاري وفابنك، فإن مراكز دار المقاول مفتوحة حاليا في مدن أيت ملول، طنجة، الجديدة،مراكش، فيما سيتم تطوير الخدمة في جميع مناطق المملكة للمساهمة في ظهور نسيج قوي من المقاولات الصغرى.

ومن جهته، كشف إسماعيل لحسيني مدرب المقاولين لشوف تيفي، أن التجاري وفابنك يرغب في توسيع آفاق دعمه للمقاولات الصغرى من خلال ضم المقاولات التي تتفوق في مجالات نشاطها وإبراز مهارات طموحات ونجاح هذه المقاولات من خلال مسابقة "أنا معاك" بغرض مكافأة أحسن المقاولات الصغرى على الصعيد الوطني.

وأضاف المتحدث نفسه، أن المسابقة تضم مجموعة من الفئات منها : ريادة الأعمال مع جائزة أحسن مشروع مقاولة، الابتكار مع جائزة الإبتكار، النهج الصديق للبيئة أو الإقتصاد التضامني مع جائزة التنمية المستدامة ، النمو أو التطور مع جائزة التصدير.

وبخصوص كيفية المشاركة في مسابقة « أنا معاك »، ما على المشارك سوى التسجيل عبر موقع com. www.daralmoukawilمن 8 ماي إلى 8 يونيو 2018، وبعد مرحلة الاختيار المسبق للطلبات التي يتم تلقيها سيتم اختيار أفضل المرشحين ودعوتهم لتقديم عروضهم أمام لجنة تحكيم منطقتهم، لتجتمع بعد ذلك لجان التحكيم الإقليمية من 18 يونيو إلى 6 يوليوز في مجموعة من المدن لاختيار 4 مرشحين في نهاية كل مرحلة أي واحد لكل فئة.

وبهذا سيستفيد النهائيون في جميع المراحل من التدريب على تنظيم مقاولاتهم من قبل المدرب إسماعيل لحسيني قبل عرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم نهائية في 11 يوليوز، على أن يتم الإعلان عن الفائزين الأربعة الذين تم اختيارهم على المستوى الوطني من قبل لجنة التحكيم النهائية وسيتم منحهم الجائزة خلال حفل سينظمة التجاري وفابنك.