بعد رونالدو.. نجم الريال يرزق بمولود جديد للمرة الثالثة ﻿

رُزق غاريت بيل مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم صباح يومه الثلاثاء بمولود جديد للمرة الثالثة.

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رُزق غاريت بيل مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم صباح يومه الثلاثاء بمولود جديد للمرة الثالثة.

وتقاسم بيل الخبر السار مع متتبعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر صورة لمولوده الذكر أرفقها بتدوينة قال فيها « نحن في منتهى السعادة، لقد رزقنا صباح اليوم بمولود ذكر اخترنا له اسم أكسيل شارل بيل مرحبا بك ».

وتفاعل عدد كبير من مُعجبي بيل مع الخبر متمنين له حياة جميلة مليئة بالأفراح والمسرات.

جدير بالذكر، أن بيل الذي تزوج بحبيبته شهر ماي من العام المنصرم، رُزق في وقت سابق بكل من ألبا فيولي و نافا فالنتان.