مرة أخرى ... اختطاف فتاة قاصرة بمدينة أكادير من طرف عصابة إجرامية على متن سيارة وتكبيلها واحتجازها....تفاصيل خطيرة ﻿

عثر مجموعة من المواطنين مساء أمس الاثنين، على فتاة تبلغ من العمر 16 سنة كانت قد اختفت قبل يوم في وضعية جد متأزمة ومكبلة اليدين والرجلين بإحدى المناطق الخالية المتاخمة لغابة الدراركة ضواحي أكادير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عثر مجموعة من المواطنين مساء أمس الاثنين، على فتاة تبلغ من العمر 16 سنة كانت قد اختفت قبل يوم في وضعية جد متأزمة ومكبلة اليدين والرجلين بإحدى المناطق الخالية المتاخمة لغابة الدراركة ضواحي أكادير.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الضحية تفاجأت بمجهولين على متن سيارة بيضاء من نوع "داسيا" يباغثونها ويحاصرونها وأمسكوا بها بالقوة بعد أن أقفلوا فمها كي لا تطلق صرخات الاستغاثة وأدخلوها للسيارة وغادروا المكان بسرعة جنونية.

وأضافت ذات المصادر، أن المختطفين بعدما نفذوا عمليتهم الإجرامية اقتادوا الضحية صوب إحدى الغابات بمنطقة الدراركة شرق أكادير، وكبلوا يديها وأرجلها، واحتجزوها لمدة 24 ساعة، قبل أن يعثر عليها بعض المواطنين في حالة نفسية جد متأزمة.

هذا، وفور عثورهم على الضحية تم إخطار مصالح الدرك الملكي بالدراركة والتي هرعت لعين المكان وقامت بإحالة المختطفة على مركز الدرك للاستماع لها رفقة بعض الأشخاص الذين عثروا عليها في محضر رسمي من أجل تحديد حيثيات وملابسات الواقعة، في الوقت الذي استنفرت فيه مختلف أجهزتها من أجل تحديد هوية الجناة وتوقيفهم.

ورجحت مصادر "شوف تيفي"، أن تكون الفتاة المختطفة قد تعرضت لعملية اغتصاب واستغلال جنسي من طرف المختطفين، وهو الأمر الذي ستأكده الخبرة الطبية التي ستخضع لها الضحية صباح اليوم.