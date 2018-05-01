فريق تشونغتشينغ الصيني يرفض التوقيع لإنييستا ويضعه في موقف محرج ﻿

وقع أندرياس إنييستا أسطورة فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، في موقف محرج خلال الفترة الحالية وذلك بعد إعلان نادي تشونغتشينغ الصيني رفضه التعاقد معه كلاعب كرة.

" شوف سبور"

وقع أندرياس إنييستا أسطورة فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، في موقف محرج خلال الفترة الحالية وذلك بعد إعلان نادي تشونغتشينغ الصيني رفضه التعاقد معه كلاعب كرة.

وأعلن الفريق الصيني، عبر بيان رسمي، عن عدم رغبته في التعاقد مع إنييستا كلاعب كرة ولكنه يستهدف الاستفادة من اللاعب إقتصاديا وتجاريا.

وأكد إنييستا رحيله رسميا عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري بعد تجربة كبيرة مليئة بالنجاح الحافل طوال سنوات تمثيله للنادي الكتالوني.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي تشونغتشينغ الصيني سوف يتعاقد مع اللاعب لمدة 3 مواسم براتب سنوي يصل إلى 81 مليون يورو بجانب العديد من الامتيازات الأخرى قبل أن يتم الإعلان عن رفض الجانب الصيني التعاقد مع الرسام كلاعب للكرة.