 عاجل..مواصلة أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومواجهة أحمجيق بمجموعة من الأدلة ﻿
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عاجل..مواصلة أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومواجهة أحمجيق بمجموعة من الأدلة | بوليتيك

عاجل..مواصلة أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومواجهة أحمجيق بمجموعة من الأدلة

مقاطعون ولكن...!

عاجل..مواصلة أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومواجهة أحمجيق بمجموعة من الأدلة

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 13:55 عاجل..مواصلة أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومواجهة أحمجيق بمجموعة من الأدلة | بوليتيك
عاجل..مواصلة أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومواجهة أحمجيق بمجموعة من الأدلة
أعلن القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي، استئناف أشغال جلسة محاكمة حراك الريف، بعد عودة المحامين إلى القاعة رقم 7، وكانت البداية بمواصلة الاستماع

  "شوف تيفي"

 أعلن القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي، استئناف أشغال جلسة محاكمة حراك الريف، بعد عودة المحامين إلى القاعة رقم 7، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق.

 وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، واجه المعتقل نبيل أحمجيق، بمجموعة من الأدلة من بينها الشعارات التي رفعها ورددها خلال مشاركته في احتجاجات الحسيمة.

 وأكد الموفد أن المعتقل نبيل أحمجيق، حاول التهرب من الإجابة على أسئلة القاضي، وأشار إلى أنه رفع هذه الشعارات، احتجاجا على بعض المسؤولين الذين تم عزلهم فيما بعد من طرف الملك محمد السادس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نبيل أحمجيق محكمة الاستئناف البيضاء

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