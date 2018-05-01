برافو..مغاربة يطلقون حملة ''مشروع قفة رمضان'' لدعم الفقراء خلال الشهر الفضيل ﻿

قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، قرر نشطاء فيسبوكيون مغاربة، إطلاق حملة بمناسبة هذا الشهر الفضيل، أطلق عليها حملة ''مشروع قفة رمضان''، والتي تهدف إلى منح الفقراء مواد غذائية.

''شوف تيفي''

قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، قرر نشطاء فيسبوكيون مغاربة، إطلاق حملة بمناسبة هذا الشهر الفضيل، أطلق عليها حملة ''مشروع قفة رمضان''، والتي تهدف إلى منح الفقراء مواد غذائية.

ومباشرة بعد إطلاق هذه الحملة الخيرية، تفاعل آلاف النشطاء المغاربة، حيث اختار البعض منهم وضع أرقام هاتفية، حتى يستطيع المحسنون وأصحاب القلوب الرحيمة، المشاركة في حملة ''مشروع قفة رمضان''.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة للتعبير عن إعجابهم بهذه الخطوة الإنسانية، حيث طالب الجميع بضرورة المشاركة بهذه الحملة حتى تصل لجميع المدن المغربية، بينما طالب آخرون بتعميم هذا العمل الإنساني أيضا على المتشردين.