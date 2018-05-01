المغرب يعلن استرجاع شحنة فوسفاط كانت محتجزة بجنوب إفريقيا ﻿

أعلنت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، يومه الثلاثاء استرجاع 55 ألف طن من الفوسفاط كانت معروضة للبيع في مزاد علني بجنوب إفريقيا، وذلك حسب وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"

أعلنت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، يومه الثلاثاء استرجاع 55 ألف طن من الفوسفاط كانت معروضة للبيع في مزاد علني بجنوب إفريقيا، وذلك حسب وكالة فرانس بريس.

وأوضح مدير الشؤون القانونية بالمجمع الشريف للفوسفاط، لفرانس بريس أن "الشحنة عادت لمالكيها الشرعيين مقابل دولار رمزي بعدما لم يعترف أي زبون محتمل بشرعية هذا المزاد، أو بشرعية الصفة التي منحها القضاء الجنوب إفريقي للبوليساريو".

تجدر الإشارة إلى أن السفينة المغربية والتي يبلغ وزن شحنتها 55 ألف طن، تم احتجازها بميناء بورت إليزابيث بجنوب إفريقيا السنة الماضية، إثر شكوى رفعها الكيان الوهمي جبهة البوليساريو .