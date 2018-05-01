خــــاص:حملة المقاطعة في طريقها إلى تفجير البيت الحكومي ﻿

أعادت ردود الأفعال المتباينة في شأن حملة ''المقاطعة''، بين قيادات بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة، وتحديدا بين المكون الذي يضم حزبا العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية، ونظيره المشكل من باقي

شــــوف تيفي:

أعادت ردود الأفعال المتباينة في شأن حملة "المقاطعة"، بين قيادات بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة، وتحديدا بين المكون الذي يضم حزبا العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية، ونظيره المشكل من باقي الأحزاب وعلى رأسها حزبا الأحرار والإتحاد الإشتراكي، السؤال حول مسألة استمرار التماسك الحكومي من عدمه، خصوصا إذا ما استحضرنا كون المستهدف الرئيسي بهذه الحملة، هو عزيز أخنوش كبير حلفاء العدالة والتنمية في حكومة سعد الدين العثماني، الذي يتهمه خصومه البيجيديون، بالوقوف وراء "بلوكاج" زعيمهم بنكيران وإسقاطه من عرش ثاني حكومة في عهد الدستور الجديد.

وفي سياق التطور الذي عرفته حملة المقاطعة على امتداد الأيام الأخيرة، اختلفت تصريحات السياسيين حول هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا، وتسببت في تراجع مبيعات المنتجات الإستهلاكية المستهدفة بهذا القرار غير المسبوق في تاريخ الحياة السياسية والإجتماعية في بلادنا، إذ في الوقت الذي اعترف فيه عبد الإله بنكيران في شريط فيديو مسجل أن هناك شبابا فايسبوكيا تحدث له عن قرار مقاطعة هذه المواد الإستهلاكية، وأقر بأنه سيقاطع منتوج واحد لمدة أسبوع، حذر حليفه في الحكومة السابقة نبيل بنعبد الله من تداعيات الإستهانة بأبعاد اتساع نطاق المقاطعة وساند مطالب الشباب الداعي لها، فضل زعماء حزبي الأحرار والإتحاد الإشتراكي مهاجمة المقاطعين واتهامهم بخدمة أجندة سياسية، فيما ارتأت قيادات الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، التزام الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات قد لا تحمد عقباها.

في هذا الصدد، ربطت "شوف تيفي " الإتصال بخالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، فأكد لنا أن حكومة سعد الدين العثماني لم يطلب منها اتخاذ موقف خاص بحملة المقاطعة، حتى نقول بأن تماسكها مهدد بتباينات في الرؤى السياسية لمكوناتها الحزبية، معتبرا أنه في حالة ما إذا طلب من الحكومة ذلك، لاتخذت موقفا موحدا ومنسجما في شأنها، يضيف الناصري.

وأوضح عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن حملة مقاطعة بعض المنتجات الإستهلاكية، موضوع سياسي، يسائل الأحزاب السياسية بشكل مباشر، مضيفا أن كل حزب يتعامل مع هذه الحملة وفق مرجعياته وتصوراته السياسية وينظر لها حسب قراءته وتحليله لأبعادها الإجتماعية والإقتصادية، وهو ما يعني في نظر الناصري، أنه ليس واجباً ومفروضا أن تتحدث الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية، بنفس النبرة حول هذه القضية.

وأكد الوزير السابق في حكومة عباس الفاسي، أن ما ورد على لسان نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب بخصوص حملة المقاطعة، يعكس الموقف الرسمي للتقدم والإشتراكية ويترجم، حسب قوله، توجهات مرجعيته السياسية التي تولي اهتماما بالغا لضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وعدم الإضرار بقدرتهم الشرائية، مضيفا أن التصريحات التي صدرت عن قيادات بعض أحزاب التوليفة الحكومية في صدد هذه المقاطعة، هي اجتهادات شخصية تخص قضية اجتماعية ترتبط بملف غير عادي وغير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية والإجتماعية في بلادنا، لذلك وجب، يبرز أحد حكماء ال PPS، التعامل مع هذا الملف بنوع من الحكمة والتبصر والرزانة.

أما علي بوطوالة الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، فقد أكد في تصريح ل "شوف تيفي "، أن التداعيات السياسية لحملة المقاطعة التي يشنها نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي ضد بعض العلامات التجارية، ضمنها شركة "أفريقيا" المملوكة لعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار والحليف الأكبر لحزب العدالة والتنمية في حكومة سعد الدين العثماني، يهدد استمرارية تماسك مكونات هذه الأخيرة، معتبرا أن تباين المواقف بين بعض قيادات الأحزاب المشاركة في أغلبية سعد الدين العثماني، في شأن قرار مقاطعة استهلاك هذه العلامات التجارية، هو انعكاس طبيعي لواقع الإختلاف العميق الموجود أصلا في المرجعيات الفكرية والإيديولوجية لأحزاب الأغلبية، وهو ما يعني، حسب المصدر ذاته، أن المراقبين السياسيين والفاعلين في المشهد الحزبي ببلادنا، لم يكونوا في حاجة إلى انتظار اندلاع حملة المقاطعة هاته، ليكتشفوا حقيقة هشاشة الحكومة، "باعتبار أن الجميع يعلم أن واقع هذه الهشاشة، قد صاحبها منذ لحظة تشكلها قبل سنة" يؤكد المتحدث ذاته.

وأكد بوطوالة في تصريحه ل "شوف تيفي "، أن حكومة العثماني لم تتأسس في بداية تكوينها، على برامج منسجمة ورؤى سياسية واضحة وموحدة بين الأحزاب المكونة لها، وهو ما يجعلها، يضيف، عرضة لزلازل داخلية محتملة، بفعل تداعيات مختلف التطورات التي تجري داخل ساحة الحدث الإجتماعي والإقتصادي في بلادنا، من قبيل تطورات حملة المقاطعة "التي لم تتعاط معها مكونات الأغلبية الحكومية بنبرة موحدة، مع أن أحد المستهدفين بها هو رئيس الحزب الثاني في ائتلاف حكومة سعد الدين العثماني".