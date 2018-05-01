عاجل..المحامون يحتجون خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاضي يتخذ هذا القرار ﻿

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي، رفع أشغال الجلسة وذلك عقب رفض المحامين الدخول إلى القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 8 ماي، رفع أشغال الجلسة وذلك عقب رفض المحامين الدخول إلى القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، احتجاجا على تأخر الهيئة القضائية في إعطاء انطلاق أشغال المحاكمة.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة، أن علي الطرشي وبعد ولوجه للقاعة، تفاجأ بعدم تواجد المحامين، ما جعله يقرر رفع أشغال الجلسة، عقب تقدم حكيم الوردي ممثل النيابة العامة بملتمس.

وأكد الموفد أن جميع المحامين سواء المنتمين إلى هيئة الدفاع عن المعتقلين، أو المنتمين لهيئة الدفاع عن الطرف المدني يتواجدون ببهو المحكمة، مشيرا إلى أنهم عبروا عن استيائهم من تأخر القاضي علي الطرشي في إعطاء انطلاقة أشغال الجلسة.