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عــاجل:بنحليب يخرج عن صمته و يكشف حقيقـــة انتقاله للوداد

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 12:16 عــاجل:بنحليب يخرج عن صمته و يكشف حقيقـــة انتقاله للوداد | سبور
عــاجل:بنحليب يخرج عن صمته و يكشف حقيقـــة انتقاله للوداد
نفى محمود بنحليب، لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن يكون قد أمضى عقدا مبدئيا مع فريق الوداد البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''

" شوف سبور"

نفى محمود بنحليب، لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن يكون قد أمضى عقدا مبدئيا مع فريق الوداد البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

ونشر بنحليب اليوم الثلاثاء، تدوينة مرفوقة بصورته داخل ملعب الوازيس، يؤكد من خلالها أنه لن يحمل قميص أي فريق داخل البطولة الاحترافية غير نادي الرجاء العالمي لكرة القدم.

وكتب بنحليب في تدوينته :"رسالة إلى كل من يقول أنا سأوقع للوداد الرياضي : أنا لن ألعب في المغرب إلا للرجاء العالمي".

ويواجه بنحليب رفقة مجموعة من اللاعبين داخل القلعة الخضراء، ضغطا كبيرا من طرف الجماهير بعد تدني مستوى أدائه خلال مباريات البطولة الاحترافية وكأس الكونفدرالية الإفريقية آخرها أمام نادي فيتاكلوب الكونغولي.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء محمودي بنحليب

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