الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات ﻿

قال لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب لدى الرئيس الملكف بالشؤون العامة والحكامة، أن التنسيق الحزبي الذي جرى مساء الاثنين 7 ماي 2018، بين كل من حزب المصباح وحزب

شوف تيفي: جواد الأطلس

قال لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب لدى الرئيس الملكف بالشؤون العامة والحكامة، أن التنسيق الحزبي الذي جرى مساء الاثنين 7 ماي 2018، بين كل من حزب المصباح وحزب التقدم والاشتراكية، أنه تنسيق التحدي، والذي من الصعب إيجاده بالعالم الإسلامي، موضحا أن حزبا ذا مرجعية إسلامية وآخر ذا مرجعية شيوعية يتعاونان داخل الحكومة، وهذا يشكل تحديا على الذات من أجل خلق أجواء جديدة في المغرب والمصلحة العامة.

وأوضح الداودي في تصريح خص به "شوف تيفي" بشأن اختلاف المرجعيات الحزبية، أنه كلما تعاون الحزبان ومر الزمان تصبح الإيديولوجيات بعيدة وتصبح المصلحة العامة هي الأولى، معتبرا إياه انتصارا على الذات، ويقينا منه أن النموذج سيتسع إلى أحزاب أخرى في الأغلبية، لأن التنسيق يفرض نفسه في المرحلة حتى داخل الحملة الانتخابية، وداخل البرلمان وكل المؤسسات والجماعات المحلية.

وتابع لحسن الداودي عضو الأمانة العامة بحزب العدالة والتنمية، "أن هذا منطق يؤسس للتعاون بين القواعد، لأن القمة تتعاون ولكن يجب النزول على أرض الواقع حتى يتم تجاوز التجارب الفاشلة على مستوى التنسيق سابقا".

وأجاب الداودي حول سؤال "شوف تيفي" بخصوص نقاط المرحلة المشتركة مع حزب التقدم والاشتراكية باستحضار الاختلاف في الإيديولوجيات، قائلا "إن ما هو مرتبط بالإيديولوجيات نقر أنه خلاف لكن مع الزمان تذوب الخلافات، لكن الأهم هو النزول على أرض الواقع لمزيد من التنسيق داخل الجماعات وكذلك على مستوى البرلمان للوصول فيه إلى أقصى مستوى".

وكشف لحسن الداودي، أن حزب الكتاب يعتبر حليفا مستقبليا في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا في المرحلة الراهنة، باعتباره مبدأ وليس هناك خيانة أو غدر، مضيفا في معرض حديثه "قطعنا أشواطا من التعارف والمزيد من التنسيق في ملفات عديدة والتي سنكون بخصوصها لجنة مشتركة خاصة".

وتجدر الإشارة، إلى أن مقر حزب التقدم والاشتراكية عرف إلى ساعات متأخرة من ليلة الاثنين اجتماعا تشاوريا بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية بحضور كل من سعد الدين العثماني ونبيل بنعبد الله، قصد التنسيق بين الحزبين في كثير من النقاط السياسية المستقبلية أبرزها الحرص على المحافظة على الأغلبية الحكومية.