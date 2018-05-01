بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق رغبة المرتزقة وشحنة الفوسفاط المغربي تعود إلى مالكها الأصلي OCP ﻿

علا الحق ولم يعل عليه في قضية شحنة الفوسفاط المحتجزة منذ أشهر لدى جنوب إفريقيا، لتعود بذلك آمنة إلى مالكها الأصلي OCP، بموجب القانون الدولي، بعدما عجز هذا البلد المعادي لوحدة المغرب الترابية، عن

شـــوف تيفي:



علا الحق ولم يعل عليه في قضية شحنة الفوسفاط المحتجزة منذ أشهر لدى جنوب إفريقيا، لتعود بذلك آمنة إلى مالكها الأصلي OCP، بموجب القانون الدولي، بعدما عجز هذا البلد المعادي لوحدة المغرب الترابية، عن بيعها بالمزاد العلني نزولا عند رغبة البوليساريو، وذلك بعدما فشلت جنوب إفريقيا في إقناع الفاعلين الدوليين بأسواق الفوسفاط، بشراء شحنة الفوسفاط المغربية، تقديرا منهم لمكانة المملكة وموقع المجمع الشريف للفوسفاط كفاعل حيوي في منظومة الإقتصاد العالمي.



انفرجت الأزمة إذن بعد انقضاء أشهر على اندلاعها بين المغرب وجنوب إفريقيا، على إثر إصدار المحكمة العليا بهذا البلد الإفريقي لقرار يقضي ببيع شحنة الفوسفاط المغربية بالمزاد العلني، في سياق بثها في الدعوى القضائية التي تقدم بها كيان الوهم الإنفصالي ضد هذه الشحنة، وهو القرار الذي لم يحقق للجهات المناوئة لحق المغرب في بسط نفوذه على أراضيه، المراد من وراء الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما دفع جنوب إفريقيا في نهاية المطاف، إلى إعادة الشحنة إلى مالكها الأصلي، أي المكتب الشريف للفوسفاط، وفق ما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.



ويدكر أن المجمع الشريف للفوسفاط سبق له أن اعتبر في رده على قرار المحكمة الجنوب إفريقية، أن هذه الأخيرة قد أعطت بعدا سياسيا لتعاملها مع هذه القضية، مؤكدا أن المحكمة خولت لنفسها حق الإختصاص في قضية دولية، وذلك في تعارض مع المبادىء الأساسية للقانون الدولي، حيث عبر مجمع الفوسفاط حينها، عن طعنه في شرعية وأهلية هذه المحكمة للبث في ملف يتجاوز اختصاصاتها، وذلك بعدما نبه المنتظم الدولي من مخاطر هذا التجاوز القانوني وانعكاساته المحتملة على حرية وأمن التجارة الدولية

جاء ذلك في الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة، أن قرار المحكمة الجنوب إفريقية، يشكل تدخلا سياسيا في مسار دولي يشرف عليه مجلس الأمن الدولي، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية.